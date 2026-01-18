Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! "Farklı şeyler konuşulabilirdi"

NWAIWU MESAJI Yeni transferleri Chibuike Nwaiwu hakkında konuşan Tekke, "Geri dönmek güzel, son dakika Allah'ın lütfu. İlk yarı iyi oynadık ancak ikinci yarı için bunu söyleyemem. Kocaelispor iyi takım, zor bir maç oynadık ve kazandık. Yeni aldığımız stoper çok iyi oynadı. Yavaş yavaş daha iyi olacağımız temenni ediyorum." dedi.

Fatih Tekke (Trabzonspor)

"MUÇİ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"



Kasımpaşa öncesi takıma yeni bir ismin katılabileceğinden bahseden Tekke;"Ernest Muçi'nin istek ve arzusu çok iyi ama istediğimiz seviyede değil, ona da söyledim. Savunma anlamında iyi işler yapmamız lazım. Allah'a şükür 3 puan aldık, yoksa başka şeyler konuşulurdu. Bizim camiayı biliyorsun. Cuma yine zor bir maçımız var. Kasımpaşa maçına yeni bir oyuncunun yetişmesini bekliyoruz ama biliyorsunuz transfer zor." ifadelerini kullandı.