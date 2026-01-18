Ernest Muçi 14 sene sonra ilki başardı! Beşiktaşlılar yine pişman

Trendyol Süper Lig 'in 18. haftasında Trabzonspor , deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Felipe Augusto ve Ernest Muçi kaydetti.

Yıldız futbolcu, bu performansıyla hem takımına kritik puanlar kazandırdı hem de Trabzonspor'un hücum hattındaki en önemli silahlarından biri haline geldi.

Burak Yılmaz, Aralık 2011 – Ocak 2012 döneminde üst üste 7 lig maçında gol atmayı başarmıştı. Ernest Muçi ise Başakşehir, Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş , Gençlerbirliği ve Kocaelispor karşılaşmalarında fileleri havalandırarak bu alanda kulüp tarihine geçti.

Trabzonspor'da bu sezon attığı gollerle ön plana çıkan Ernest Muçi, bordo-mavili formayla yıllardır kırılamayan bir başarıya imza attı. Muçi, Süper Lig'de Burak Yılmaz'dan sonra üst üste 6 maçta gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

BEŞİKTAŞLILARI YİNE PİŞMAN ETTİ

Kendisine sezon başında güvenmeyen ve kiralık gönderen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yanı sıra eleştiren taraftarlara karşı da bir kez daha sahne alan Arnavut yıldız, yine gol atmayı başardı.

Sosyal medyada çok sayıda siyah beyazlı taraftarlar, Muçi'nin gönderilmemesi gerektiğini ve bunun bir hata olduğunu paylaştı.

Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanarak bonservisini kalıcı şekilde alacak gibi görünüyor.