Ernest Muçi 14 sene sonra ilki başardı! Beşiktaşlılar yine pişman
Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelsipor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bordo mavililere 3 puanı getiren golleri Felipe Augusto ve Ernest Muçi kaydetti. Arnavut yıldız, 2012'den bu yana bir ilki başardı ve kendisini kiralık gönderen Beşiktaş'ı da yine pişman etti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Felipe Augusto ve Ernest Muçi kaydetti.
BURAK YILMAZ'DAN SONRA BİR İLK
Trabzonspor'da bu sezon attığı gollerle ön plana çıkan Ernest Muçi, bordo-mavili formayla yıllardır kırılamayan bir başarıya imza attı. Muçi, Süper Lig'de Burak Yılmaz'dan sonra üst üste 6 maçta gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.
Burak Yılmaz, Aralık 2011 – Ocak 2012 döneminde üst üste 7 lig maçında gol atmayı başarmıştı. Ernest Muçi ise Başakşehir, Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Kocaelispor karşılaşmalarında fileleri havalandırarak bu alanda kulüp tarihine geçti.
Yıldız futbolcu, bu performansıyla hem takımına kritik puanlar kazandırdı hem de Trabzonspor'un hücum hattındaki en önemli silahlarından biri haline geldi.
BEŞİKTAŞLILARI YİNE PİŞMAN ETTİ
Kendisine sezon başında güvenmeyen ve kiralık gönderen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yanı sıra eleştiren taraftarlara karşı da bir kez daha sahne alan Arnavut yıldız, yine gol atmayı başardı.
Sosyal medyada çok sayıda siyah beyazlı taraftarlar, Muçi'nin gönderilmemesi gerektiğini ve bunun bir hata olduğunu paylaştı.
Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanarak bonservisini kalıcı şekilde alacak gibi görünüyor.