Ziraat Türkiye Kupası | İstanbulspor - Trabzonspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçları devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer, Alanyaspor yenilgisi sonrası ilk galibiyetini alarak iddiasını devam ettirmek amacında.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.

A Spor'dan canlı yayınlanan İstanbulspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

İSTANBULSPOR: İsa Doğan, İzzet Ali Erdal, Fatih Tultak, Demir Mermerci, Özcan Şahan, Fahri Kerem Ay, İsa Dayaklı, Vefa Temel, Alieu Cham, Yunus Bahadır, Mario Krstovski

TRABZONSPOR: Onuralp, Batagov, Nwawvu, Ozan (C), Pina, Tim, Bouchouari, Cihan, Muci, Olaigbe, Augusto

TRABZONSPOR'DA HEDEF GRUPTA İLK GALİBİYET

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup mücadelesinde kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından bu kez sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

SON DÖRT MAÇTA GALİBİYET YOK

Karadeniz temsilcisi, son dönemde oynadığı resmi karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa organizasyonlarında oynadığı son dört resmi maçta üç mağlubiyet ve bir beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

FARKLI KULVARLARDA AĞIR SONUÇLAR

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde ise Galatasaray'a 4-1 kaybetti.

GÖZLER SAHADAKİ REAKSİYONDA

Trabzonspor, bu karşılaşmayla birlikte hem kupa grubunda çıkış yakalamayı hem de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından moral bulmayı amaçlıyor. Alınacak sonuç, bordo-mavili ekibin grup hesapları açısından belirleyici olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI

14 OCAK ÇARŞAMBA

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

