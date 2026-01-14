SON DÖRT MAÇTA GALİBİYET YOK Karadeniz temsilcisi, son dönemde oynadığı resmi karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa organizasyonlarında oynadığı son dört resmi maçta üç mağlubiyet ve bir beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

FARKLI KULVARLARDA AĞIR SONUÇLAR Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde ise Galatasaray'a 4-1 kaybetti.