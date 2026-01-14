Trabzonspor golcüsünü buldu! Transferde Daniel Karlsbakk bombası

Trabzonspor bir dönem formasını giyen Alexander Sörloth'tan aldığı verimden dolayı rotayı yine Norveç'e kırdı. Bu kapsamda listeye giren isim Daniel Karlsbakk oldu.

DANIEL KARLSBAKK KİMDİR?

Tam adı Daniel Seland Karlsbakk olan Daniel Karlsbakk, 7 Nisam 2003 tarihinde Norveç'in Kristiansand kentinde doğdu. 22 yaşındaki forvet, kariyerine Bryne'de başladı ve burada profesyonel oldu. İlk transferini Viking'e yaptı ve buradaki performansıyla 2.3 milyon euroya Heerenveen'e imza attı. Ancak beklentileri karşılayamadı ve 500 bin euro bedelle ülkesinin bir diğer takımı Sarpsborg 08'e geçiş yaptı.

Norveç liginde çıktığı 28 maçta 18 gol atıp 1 de asist yaptı. Tüm kulvarlarda Hollanda ligi de dahil olmak üzere 2990 dakika forma giydi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.