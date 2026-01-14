Trabzonspor golcüsünü buldu! Transferde Daniel Karlsbakk bombası
Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 6-1 yenerek farklı bir galibiyet alan Trabzonspor, transferde gaza bastı. Bordo mavililer, Felipe Augusto'nun ayrılığı ihtimaline karşı Daniel Karlsbakk'ı listesine ekledi ve görüşmeler başladı. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Chibuke Nwaiwu'ya imza attıran Trabzonspor, hareketli bir dönemden geçiyor. Karadeniz temsilcisinde Felipe Augusto'nun ayrılık ihtimalinin doğması üzerine Daniel Karlsbakk için çalışmalar başladı.
FELIPE AUGUSTO'YA TALİP VAR
Sezon başında kadroya katılan Felipe Augusto'nun Arap yarımadasına transferi için bir süredir nabız yoklanıyordu. Bordo mavililerin talep ettiği 15 milyon euro seviyesindeki teklif geldi.
Brezilyalı futbolcuya imza attırmak isteyen Arap kulübü, 13 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro bonus önerdi. Yönetim bu teklife sıcak bakıyor.
ÖNCELİĞİ TAKIMDA KALMAK
Genç golcünün kariyeri açısından belirlediği öncelik ise Trabzonspor'da kalmak. Ancak satışın gerçekleşmesi halinde yeni bir forvet kadroya dahil edilecek. O isim de bulundu.
YENİ SÖRLOTH DANIEL KARLSBAKK
Trabzonspor bir dönem formasını giyen Alexander Sörloth'tan aldığı verimden dolayı rotayı yine Norveç'e kırdı. Bu kapsamda listeye giren isim Daniel Karlsbakk oldu.
Genç golcü için görüşmeler başladı. 6 milyon euro seviyelerindeki pazarlık başladı.
DANIEL KARLSBAKK KİMDİR?
Tam adı Daniel Seland Karlsbakk olan Daniel Karlsbakk, 7 Nisam 2003 tarihinde Norveç'in Kristiansand kentinde doğdu. 22 yaşındaki forvet, kariyerine Bryne'de başladı ve burada profesyonel oldu. İlk transferini Viking'e yaptı ve buradaki performansıyla 2.3 milyon euroya Heerenveen'e imza attı. Ancak beklentileri karşılayamadı ve 500 bin euro bedelle ülkesinin bir diğer takımı Sarpsborg 08'e geçiş yaptı.
Norveç liginde çıktığı 28 maçta 18 gol atıp 1 de asist yaptı. Tüm kulvarlarda Hollanda ligi de dahil olmak üzere 2990 dakika forma giydi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.