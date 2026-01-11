Christ Inao Oulai Afrika Uluslar Kupası'nın yıldızı oldu
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Fildişi Sahili, Mısır'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda ederken, Trabzonspor'un genç Fildişili futbolcusu Christ Oulai sahayı gözyaşlarıyla terk etti. Ortaya koyduğu formla da turnuvaya damga vurdu.
89. dakikada yerini Seko Fofana'ya bırakan Oulai, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Genç futbolcuyu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
PERFORMANSIYLA PARLADI
Organizasyonda oynadığı tüm maçlarda göz dolduran ve Mısır karşısında 7.0 reytingle oynayan 19 yaşındaki orta saha için sosyal medyada adeta akım başladı. Birçok takımın taraftarı, kulüplerine Oulai'nin alınması için mesaj yağdırdı.
REKOR BEKLENİYOR
Fildişili oyuncuyu sezon başında Bastia'dan 5.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20'lik payla alan Trabzonspor'un gelir beklentisi ise rekor seviyede.
Bordo mavililer, wonderkid olarak adlandırılan futbolcusundan rekor transfer bedeli bekliyor.
80 MİLYON EURO İDDİASI
Süper Lig'deki formuyla fark yaratan Christ Inao Oulai için geçtiğimiz günlerde Manchester United, Manchester City ve Bayern Münih'in devrede olduğu iddia edilirken Alman temsilcisinin 80 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülmüştü.