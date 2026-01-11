Trabzonspor'a ikinci stoper! Kevin Boma transferi için kıyasıya yarış
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemeyen Trabzonspor, transferde atağa kalktı. Bordo mavililer son olarak Kevin Boma'yı listesine aldı. Ancak Rangers ve Widzew Lodz da devrede. İşte detaylar...
Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek üzere birçok yıldız futbolcuyla temas halindeyken diğer yandan geleceğin adımlarını da atmak üzere çalışmalarda bulunuyor.
Goal PL'nin haberine göre Kevin Boma listede yer alıyor.
Ara transfer döneminde ilk imzasını Chibuike Nwaiwu'ya attıran Fırtına, bir stoper daha almayı planlıyor. Serdar Saatçı'yı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdikten sonra rota Portekiz'e döndü.
HEDEFTE KEVIN BOMA VAR
Teknik direktör Fatih Tekke ve izleme ekibinin gündemindeki ilk isim ise Kevin Boma. Portekiz temsilcisi Estoril'in iki sezondur formasını giyen Togolu futbolcu için girişimler başlayacak.
WAGNER PINA KOZU
Bordo mavili ekibin bu transferdeki en önemli kozu ise Wagner Pina. Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan genç futbolcu, eski takım arkadaşını Trabzon'a getirmek için uğraş verecek.
RAKİPLER VAR BONSERVİS BELLİ OLDU
Trabzonspor, Kevin Boma transferinde yalnız değil. İskoçya'dan Rangers ve Polonya'dan Widzew Lodz da Boma'yı istiyor. Estoril'in bonservis beklentisi ise 4 milyon euro.
KEVIN BOMA KİMDİR?
Tam adı Kevin Winiga Boma olan Kevin Boma, 20 Kasım 2002 tarihinde Poitiers'te doğdu. 23 yaşında. Futbola ES Trois Cités'te başladı. Stade Poitevin FC, EA Guingamp ve Tours FC alt yapılarında oynadı. 2019'da Angers B'ye transfer oldu. 2022'deki adresi ise Rodez AF'ydi. 2024 yazında da 250 bin euro bonservisle Estoril'e imza attı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro ve kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol attı ve 1548 dakika sahada kaldı.