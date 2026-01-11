Trabzonspor'a ikinci stoper! Kevin Boma transferi için kıyasıya yarış

Bordo mavili ekibin bu transferdeki en önemli kozu ise Wagner Pina. Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan genç futbolcu, eski takım arkadaşını Trabzon'a getirmek için uğraş verecek.

Trabzonspor , Kevin Boma transferinde yalnız değil. İskoçya'dan Rangers ve Polonya'dan Widzew Lodz da Boma'yı istiyor. Estoril'in bonservis beklentisi ise 4 milyon euro.

Kevin Boma (Instagram)

KEVIN BOMA KİMDİR?

Tam adı Kevin Winiga Boma olan Kevin Boma, 20 Kasım 2002 tarihinde Poitiers'te doğdu. 23 yaşında. Futbola ES Trois Cités'te başladı. Stade Poitevin FC, EA Guingamp ve Tours FC alt yapılarında oynadı. 2019'da Angers B'ye transfer oldu. 2022'deki adresi ise Rodez AF'ydi. 2024 yazında da 250 bin euro bonservisle Estoril'e imza attı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro ve kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol attı ve 1548 dakika sahada kaldı.