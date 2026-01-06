Trabzonspor Chibuike Nwaiwu için Wolfsberger ile anlaştı
Süper Kupa'da Galatasaray'a 4-1 yenilen Trabzonspor, ara transferdeki ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavililer, Wolfsberger AC forması giyen Chibuike Nwaiwu için kulübüyle anlaşmaya vardı.
Galatasaray karşısında aldığı ağır yenilginin ardından ikinci devrede iddialı bir kadro kurarak yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor, birçok isimle temasta. Fırtına, ilk imzasını da attırmak üzere.
İLK ADAY NWAIWU'YDU
Trabzonspor izleme ekibinin listesindeki ilk isim Chibuike Nwaiwu olmuştu. Nijeryalı yıldızı bir süredir takip eden Karadeniz temsilcisi mutlu sona ulaşmayı başardı. Peşinde birçok takımın bulunduğu Nwaiwu için Wolfsberger AC'nin inadı kırıldı ve el sıkışıldı.
KISA SÜRDE İMZALAR ATILACAK
Başkan Ertuğrul Doğan'ın bizzat yürüttüğü görüşmelerin sona ermesinin ardından 22 yaşındaki savunmacının Trabzon'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Nwaiwu'nun bonservisinin 7 milyon euro seviyelerinde olacağı öğrenildi.
CHIBUIKE NWAIWU KİMDİR?
Tam adı Chibuike Godfrey Nwaiwu olan Chibuike Nwaiwu, 23 Temmuz 2003 tarihinde Nijerya'da doğdu. 22 yaşındadır. Futbola FC Heartland'da başladı. Ülkenin en büyük takımlarından Enyimba Aba'ya transfer oldu. İlk yurt dışı transferini de Wolfsberger AC ile Avusturya'ya yaptı. Bu sezon 16 karşılaşmaya çıkıp 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
