Trabzonspor Chibuike Nwaiwu için Wolfsberger ile anlaştı

Chibuike Nwaiwu

CHIBUIKE NWAIWU KİMDİR?

Tam adı Chibuike Godfrey Nwaiwu olan Chibuike Nwaiwu, 23 Temmuz 2003 tarihinde Nijerya'da doğdu. 22 yaşındadır. Futbola FC Heartland'da başladı. Ülkenin en büyük takımlarından Enyimba Aba'ya transfer oldu. İlk yurt dışı transferini de Wolfsberger AC ile Avusturya'ya yaptı. Bu sezon 16 karşılaşmaya çıkıp 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

