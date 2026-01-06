Trabzonspor'da stopere yeni aday: Samuel Kotto! Barcelona da transferini istiyor

Samuel Kotto

SAMUEL KOTTO KİMDİR?

Tam adı Samuel Junior Kotto olan Samuel Kotto, 3 Eylül 2003 tarihinde Kamerun'da doğdu. Futbola da Tad Sport'ta başladı. Apejes'e transferinin ardından İsveç devi Malmö tarafından keşfedildi. BK Olympic, Landskorna ve Varnamo'da top koşturmasından sonra Gent ile Belçika'ya gitti. Bonservisine 850 bin euro ödendi. Bu sezon 8 maçta görev yapıp 442 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro. 2028'e kadar kontratı bulunuyor.