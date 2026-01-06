Trabzonspor'da stopere yeni aday: Samuel Kotto! Barcelona da transferini istiyor
Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, Gent forması giyen Samuel Kotto'yu listesine aldı. Kamerunlu futbolcuyla Barcelona da ilgileniyor.
Süper Kupa'da Galatasaray'a 4-1 yenilerek finale yükselme şansını kaybeden Trabzonspor, transferde atağa kalktı. Bordo mavililer, aciliyetli olarak gördüğü mevkilerden stoper tandemini güçlendirmek üzere bir süredir Chibuike Nwaiwu ile ilgileniyordu. Ancak iki stoper ihtiyacının doğma ihtimali farklı bir ismi de gündeme getirdi.
SAMUEL KOTTO BOMBASI
Trabzonspor kurmayları, Gent'te forma giyen 22 yaşındaki Samuel Kotto'yu da listesine ekledi. Kamerunlu futbolcu, ülkesinin Afrika Uluslar Kupsaı'nda oynadığı tüm maçlarda forma giyerken performansıyla da tam not almayı başardı.
BARCELONA DA TAKİPTE
Kamerun'un çeyrek finale yükselmesinde etkin rol oynayan Kotto'nun tek talibi Trabzonspor değil. Dünya devi Barcelona da genç stoperi kadrosuna katmayı hedefliyor.
SAMUEL KOTTO KİMDİR?
Tam adı Samuel Junior Kotto olan Samuel Kotto, 3 Eylül 2003 tarihinde Kamerun'da doğdu. Futbola da Tad Sport'ta başladı. Apejes'e transferinin ardından İsveç devi Malmö tarafından keşfedildi. BK Olympic, Landskorna ve Varnamo'da top koşturmasından sonra Gent ile Belçika'ya gitti. Bonservisine 850 bin euro ödendi. Bu sezon 8 maçta görev yapıp 442 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro. 2028'e kadar kontratı bulunuyor.