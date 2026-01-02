Trabzonspor'da gençliğe yatırım sürüyor! Yeni yıldız adayı Aral Şimşir
Transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, hücum hattı için dikkat çeken bir adım attı. Bordo-mavili kulüp, Danimarka temsilcisi FC Midtjylland’da forma giyen Aral Şimşir için resmi transfer teklifini kulübüne iletti.
Trabzonspor'un, 23 yaşındaki futbolcu adına 6 milyon euro garanti bedel ve 2 milyon euro bonus içeren bir bonservis paketi sunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin bu teklif sonrası yeni bir aşamaya geçtiği ifade ediliyor.
HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ PROFİL
FC Midtjylland'da hem sol kanat hem de forvet pozisyonlarında görev yapabilen Aral Şimşir'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Danimarka doğumlu olan genç oyuncu, Türk asıllı kimliğiyle de dikkat çekiyor.
SEZONA DAMGA VURDU
Bu sezon Danimarka ekibiyle 32 resmi maçta forma giyen Aral Şimşir, 7 gol ve 15 asistlik performansıyla öne çıktı. Hücumdaki üretkenliği, oyun temposu ve skor katkısıyla dikkat çeken genç futbolcu, Trabzonspor'un transfer listesinde öncelikli isimler arasında yer alıyor.
Bordo-mavili yönetimin, teknik ekibin raporu doğrultusunda transferi kısa sürede sonuçlandırmak istediği belirtiliyor.
ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?
- Doğum: 19 Haziran 2002, Køge, Danimarka
- Mevki: Forvet / Sol Kanat
- Kulüp: FC Midtjylland (Danimarka)
- Forma Numarası: 58
- Milli Takım: Türkiye U21 (daha önce Danimarka genç milli takımları)
Doğuhan Aral Şimşir, 19 Haziran 2002'de Danimarka'nın Køge kentinde doğmuş profesyonel futbolcudur. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç yıldız, şu anda Danimarka Süper Ligi takımlarından FC Midtjylland formasını giymektedir.
FUTBOL YOLCULUĞU VE KULÜP KARİYERİ
Aral Şimşir, futbol eğitimine Danimarka'da HB Køge altyapısında başladı. Buradaki performansı sayesinde daha büyük bir akademi olan FC Midtjylland U15 takımına transfer oldu. Yıllar içinde üst yaş kategorilerde gelişimini sürdüren Şimşir, 2020 yılında profesyonel sözleşmeye imza atarak kulübün A takım kadrosunda yer almaya başladı.
Midtjylland formasıyla Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında düzenli süre alan oyuncu, kariyerinin erken dönemlerinde Norveç'te FK Jerv ve Lillestrøm SK takımlarında da kiralık olarak mücadele etti. Bu deneyimler, onun farklı lig dinamiklerine uyum sağlama ve maç yoğunluğunu yönetme becerisini güçlendirdi.
ULUSLARARASI TECRÜBE
Kulüp performanslarının yanı sıra Şimşir, milli takım düzeyinde hem Danimarka genç ulusal takımlarında hem de daha sonrasında Türkiye U21 Milli Takımı'nda forma giymiş bir futbolcudur.