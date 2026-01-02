Trabzonspor'da gençliğe yatırım sürüyor! Yeni yıldız adayı Aral Şimşir

Aral Şimşir (FC Midtjylland)

FUTBOL YOLCULUĞU VE KULÜP KARİYERİ

Aral Şimşir, futbol eğitimine Danimarka'da HB Køge altyapısında başladı. Buradaki performansı sayesinde daha büyük bir akademi olan FC Midtjylland U15 takımına transfer oldu. Yıllar içinde üst yaş kategorilerde gelişimini sürdüren Şimşir, 2020 yılında profesyonel sözleşmeye imza atarak kulübün A takım kadrosunda yer almaya başladı.

Midtjylland formasıyla Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında düzenli süre alan oyuncu, kariyerinin erken dönemlerinde Norveç'te FK Jerv ve Lillestrøm SK takımlarında da kiralık olarak mücadele etti. Bu deneyimler, onun farklı lig dinamiklerine uyum sağlama ve maç yoğunluğunu yönetme becerisini güçlendirdi.