Trabzonspor ilk transferi için anlaşma sağladı! Adem Yeşilyurt imzayı atacak

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Adem Yeşilyurt, transfer dönemi öncesinde birçok kulübün listesine girmişti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgilendiği, ancak Trabzonspor 'un süreci erken tamamladığı aktarıldı.

Adem Yeşilyurt (İHA)

SEZON PERFORMANSI

Adem Yeşilyurt, bu sezon 9 resmi karşılaşmada görev aldı. 559 dakika sahada kalan genç futbolcu, bu süreçte 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Hücum hattındaki çok yönlü oyunu, transferde öne çıkmasında etkili oldu.