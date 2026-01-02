PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor ilk transferi için anlaşma sağladı! Adem Yeşilyurt imzayı atacak

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, ara transfere hızlı bir giriş yaptı. Bordo mavililer, 2 Ocak'ta başlayan tescil döneminin ilk gününde Adem Yeşilyurt için Karşıyaka ile el sıkıştı. Genç futbolcu sezonu İzmir temsilcisinde tamamlayacak. İşte detaylar...

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, gelecek planlaması doğrultusunda bir transferi daha sonuçlandırdı. Bordo-mavili kulüp, genç futbolcu Adem Yeşilyurt'un transferi için Karşıyaka ile el sıkıştı.

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Uzun süredir Trabzonspor'un radarında yer alan Adem Yeşilyurt için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı, transferin resmiyet kazanması için son detayların tamamlandığı öğrenildi.

SEZONU KARŞIYAKA'DA TAMAMLAYACAK

Anlaşma kapsamında 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edeceği belirtildi. Trabzonspor'un, genç futbolcunun düzenli forma giymesi ve gelişimini sürdürmesi adına bu yönde karar aldığı ifade ediliyor.

YOĞUN İLGİ VARDI

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Adem Yeşilyurt, transfer dönemi öncesinde birçok kulübün listesine girmişti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgilendiği, ancak Trabzonspor'un süreci erken tamamladığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Adem Yeşilyurt, bu sezon 9 resmi karşılaşmada görev aldı. 559 dakika sahada kalan genç futbolcu, bu süreçte 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Hücum hattındaki çok yönlü oyunu, transferde öne çıkmasında etkili oldu.

