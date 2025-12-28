Trabzonspor'da Süper Kupa'daki Galatasaray maçına hazırlanıyor
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Bordo-mavililer, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep’te oynanacak kritik maç öncesi çalışmalarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular dinamik ısınma hareketleri yaptı. Oyuncuların istekli görüntüsü dikkat çekerken, tempo kontrollü şekilde artırıldı.
DAR ALANDA OYUN VE DAYANIKLILIK ÇALIŞMASI
Isınmanın ardından 5'e 2 pas çalışmasına geçen Trabzonspor, antrenmanı dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı. Teknik heyetin, oyuncuların fiziksel durumunu yakından takip ettiği gözlendi.
Bordo-mavililer, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa yarı finali maçının hazırlıklarını yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.