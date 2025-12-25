Trabzonspor'un kiralık yıldızı Denis Dragus için sıraya girdiler

Romanya basınından Digisport'un haberine göre, 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla Suudi Arabistan'dan büyük bir kulüp yakından ilgileniyor. Ayrıca Draguș için İtalya ve İspanya'dan da taliplerin bulunduğu belirtiliyor. İlginin artmasıyla birlikte oyuncunun geleceği merak konusu oldu.

Denis Dragus (Takvim Foto Arşiv)

EYÜPSPOR'DA KALMASI ZOR

Trabzonspor ile Eyüpspor arasında yapılan kiralık anlaşmaya göre Draguș'un sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor. Ancak haberde, Rumen futbolcunun yaz aylarına kadar Eyüpspor'da kalmasının zor olduğu ifade edildi. Transfer tekliflerinin somutlaşması halinde erken bir ayrılık ihtimali gündeme gelebilir.