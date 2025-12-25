Trabzonspor'un kiralık yıldızı Denis Dragus için sıraya girdiler

PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor’dan yaz transfer döneminde Eyüpspor’a kiralık olarak giden Denis Draguș için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Rumen futbolcunun sezon bitmeden yeni bir maceraya yelken açabileceği konuşuluyor.

Romanya basınından Digisport'un haberine göre, 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla Suudi Arabistan'dan büyük bir kulüp yakından ilgileniyor. Ayrıca Draguș için İtalya ve İspanya'dan da taliplerin bulunduğu belirtiliyor. İlginin artmasıyla birlikte oyuncunun geleceği merak konusu oldu.

EYÜPSPOR'DA KALMASI ZOR

Trabzonspor ile Eyüpspor arasında yapılan kiralık anlaşmaya göre Draguș'un sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor. Ancak haberde, Rumen futbolcunun yaz aylarına kadar Eyüpspor'da kalmasının zor olduğu ifade edildi. Transfer tekliflerinin somutlaşması halinde erken bir ayrılık ihtimali gündeme gelebilir.

LUCESCU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, göreve geldikten sonra forma şansı verdiği Draguș'un durumunu yakından izliyor. Oyuncunun kulüp seviyesindeki geleceği, milli takım planlaması açısından da önem taşıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Denis Draguș, bu sezon Eyüpspor formasıyla 12 maça çıktı. Rumen futbolcu bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

TRABZONSPOR İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Draguș'un bonservisi Trabzonspor'da bulunuyor ve bordo-mavili kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun olası transferinde son sözü bordo mavili ekibin yönetimi söyleyecek.

