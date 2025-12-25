Trabzonspor sağ bek için Ayberk ve Arda Okan'ı gündemine aldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, "Yabancı kontenjanı nedeniyle yerli oyuncu sayımızı artırmamız gerekiyor" açıklamasından sonra, yurt içi transfer çalışmaları hızlandı. Gündeme gelen ilk isimlerden birisi de Manisa FK forması giyen Ayberk Karapo oldu.

Arda Okan Kurtulan

Bu sezon ise Manisa FK forması altında 18 maç forma giyip bir asistlik katkı yapan Ayberk Karapo, sağ bek, stoper ve sağ önde forma giyebiliyor. Bordo-Mavililer 21 yaşındaki oyuncuyu özellikle sağ bek bölgesinde rekabet oluşturması için transfer etmek istiyor.