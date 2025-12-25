Trabzonspor sağ bek için Ayberk ve Arda Okan'ı gündemine aldı
Manisa FK forması giyen 21 yaşındaki Ayberk Karapo için kulübü ile görüşmelere başlayan Bordo-Mavililer’in, Göztepeli Arda Okan için de fiyat araştırması yaptığı öğrenildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, "Yabancı kontenjanı nedeniyle yerli oyuncu sayımızı artırmamız gerekiyor" açıklamasından sonra, yurt içi transfer çalışmaları hızlandı. Gündeme gelen ilk isimlerden birisi de Manisa FK forması giyen Ayberk Karapo oldu.
Bu sezon ise Manisa FK forması altında 18 maç forma giyip bir asistlik katkı yapan Ayberk Karapo, sağ bek, stoper ve sağ önde forma giyebiliyor. Bordo-Mavililer 21 yaşındaki oyuncuyu özellikle sağ bek bölgesinde rekabet oluşturması için transfer etmek istiyor.
Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ayberk için ilk temaslar başladı. Trabzonspor, Göztepe'den Arda Okan Kurtulan için de maliyet araştırması yapıyor.
Arda Okan bu sezon forma giydiği 17 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Haber: Yunus Emre Sel