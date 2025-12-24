Trabzonspor'un forvetteki yeni gözdesi Wessam Abou Ali!

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun alternatifi olarak kadroya katılan Sikan'dan beklenen katkıyı alamadı. Bu gelişmenin ardından forvet hattı için yeni bir hamle yapan Karadeniz ekibinin, golcü transferini öncelik haline getirdiği belirtildi. Gündemdeki ismin ise 26 yaşındaki Wessam Abou Ali olduğu aktarıldı.

Wessam Abou Ali (Yahoo) TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR Haberde, Columbus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Wessam Abou Ali'nin Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı ve taraflar arasında temasların sürdüğü vurgulandı. Bordo-mavili yönetimin, oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı planladığı ifade edildi.