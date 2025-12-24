Trabzonspor'un forvetteki yeni gözdesi Wessam Abou Ali!
Sezonun ikinci yarısında zirve yarışında güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre bordo-mavililer, MLS ekiplerinden Columbus forması giyen Filistinli santrfor Wessam Abou Ali’yi kiralamak istiyor.
Trabzonspor, Paul Onuachu'nun alternatifi olarak kadroya katılan Sikan'dan beklenen katkıyı alamadı. Bu gelişmenin ardından forvet hattı için yeni bir hamle yapan Karadeniz ekibinin, golcü transferini öncelik haline getirdiği belirtildi. Gündemdeki ismin ise 26 yaşındaki Wessam Abou Ali olduğu aktarıldı.
TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR
Haberde, Columbus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Wessam Abou Ali'nin Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı ve taraflar arasında temasların sürdüğü vurgulandı. Bordo-mavili yönetimin, oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı planladığı ifade edildi.
60 MAÇTA 38 GOLLE DİKKAT ÇEKTİ
1.87 boyundaki Filistinli santrfor, güçlü fiziğiyle ceza sahasında etkili bir profil çiziyor. Danimarka pasaportuna da sahip olan Abou Ali, Mısır ekibi Al Ahly formasıyla çıktığı 60 maçta 38 gol ve 10 asist üretti. Bu performansın ardından Temmuz 2025'te 6.4 milyon euro bonservis bedeliyle Columbus'a transfer oldu.
MLS'te 2025 sezonunda 5 maça çıkan golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
GÜÇLÜ YÖNLERİ
Bitiricilik: Ceza sahası içinde soğukkanlı, tek vuruşlarda etkili.
Hava topları: Kafa golleri ve duran toplarda ciddi tehdit oluşturuyor.
Sırtı dönük oyun: Topu saklayarak kanat oyuncularını oyuna dahil edebiliyor.
Çalışkanlık: Pres yapıyor, savunmaya katkı sağlıyor.
GELİŞTİRMESİ GEREKEN ALANLAR
Hız ve çeviklik: Çok seri bir forvet profiline sahip değil.
Oyun kurulumuna katkı: Pas bağlantılarında elit seviyede değil.
İstikrar: Zaman zaman form dalgalanmaları yaşayabiliyor.
OYUN PROFİLİ
Pozisyon: Santrfor
Tarz: Ceza sahası golcüsü
Fizik: Güçlü, temaslı oyundan kaçınmıyor
HANGİ SİSTEMDE DAHA ETKİLİ OLUR?
Kanatları aktif kullanan ve bol orta yapan takımlarda
İkinci forvet ya da 10 numarayla birlikte oynanan sistemlerde
Ceza sahasına sık top giren oyun planlarında
TRABZONSPOR İÇİN STRATEJİK HAMLE
Wessam Abou Ali'nin transferi, Trabzonspor'un hücum hattındaki fiziksel gücünü ve gol tehdidini artırabilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bordo-mavililerin, Onuachu'yu yedekleyebilecek kapasitede görülen Filistinli santrfor için girişimlerini önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor.