Trabzonspor Oulai'nin fiyatını belirledi!

Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United 19 yaşındaki Fildişili futbolcunun peşine düştü. Trabzonspor, Avrupa devlerinin yakından takip ettiği Chris Oulai'nin bonservisini 40 milyon Euro olarak belirledi.

Sezon başında Trabzonspor'un kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Christ Inao Oluai için birçok Avrupa devi devreye girdi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United 19 yaşındaki Fildişili futbolcunun peşine düştü.

Haberde, Trabzonspor'un Oluai için 40 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceği aktarıldı.



PERFORMANSI

Bu sezon bordo-mavili forma ile 10 maça çıkan genç oyuncu, bu müsabakalarda 2 gol atıp 3 de asist yaptı.

