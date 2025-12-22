PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un yıldızı Stefan Savic sakatlandı

Süper Lig’de Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor’da talihsiz bir sakatlık yaşandı. Bordo-mavili ekipte kaptan Stefan Savic, maçın ilk yarısında oyuna devam edemedi.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'un yıldızı Stefan Savic sakatlandı

Karşılaşmanın 38. dakikasında kendisini yere bırakan Savic'e saha içinde müdahale edildi. Kısa süreli tedavinin ardından oyuna dönen tecrübeli savunmacı, birkaç dakika kendisini denemesine rağmen sahada kalamadı.

SERDAR SAATÇI OYUNA GİRDİ

Savic'in devam edememesi üzerine Trabzonspor'da teknik heyet değişikliğe gitti. Karadağlı stoperin yerine 40. dakikada Serdar Saatçı oyuna dahil oldu. Savic'in sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Gençlerbirliği - Trabzonspor | CANLIGençlerbirliği - Trabzonspor | CANLI
Gençlerbirliği - Trabzonspor | CANLI

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı
AK Parti MKYK’dan net mesaj: PKK tüm yapılarıyla feshedilmeli
D&R
Gençlerbirliği - Trabzonspor | CANLI
FETÖ-Epsteinvari narko-casusluk ağı! Cebeci, Kenan Tekdağ'ın talimatıyla kimleri kayda aldı? Kaset skandalı ve Epözdemir'in CIA-MOSSAD bağı
Son dakika: Libya tezkeresi iki yıl uzatıldı: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
D&R
Kirli arşivden yeni kareler! Epstein'ın küçük çocuklarla olan fotoğrafları ortaya çıktı
Ankara ve Şam'dan SDG'ye 10 Mart uyarısı: Siyonistle iş birliğini bırak entegrasyonu tamamla
MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'in intihar eylemcisi yakalandı
Galatasaray'a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon
1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek
Domenico Tedesco Süper Lig'in yıldızını istedi! Serbest kalma maddesi belli oldu
Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı! Üst kat yasak eskort serbest
Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda yüzde 25'lik zam oranı masada
Ela Rümeysa'yı saçları ele verdi! Birlikte olduklarını kayda mı aldı? 3 büyüklerden bir yönetici ifade verecek | "Eşcinsel ilişki" iddiası
Emekli zammında 2 formül! SSK Bağ-Kur’luya yüzde 12,42 enflasyon hesabı geldi! Yeni maaşlar tabloda
Saç ve kan örneği verdi serbest bırakıldı! Yusuf Güney'den uyuşturucu soruşturması sonrası açıklama
Fenerbahçe'den Lookman harekatı! Talimat geldi
Meteoroloji uyardı: 38 ilde sağanak, kar ve hortum alarmı! İstanbul günlerce yağışlı