Trabzonspor'un yıldızı Stefan Savic sakatlandı

Karşılaşmanın 38. dakikasında kendisini yere bırakan Savic'e saha içinde müdahale edildi. Kısa süreli tedavinin ardından oyuna dönen tecrübeli savunmacı, birkaç dakika kendisini denemesine rağmen sahada kalamadı.

SERDAR SAATÇI OYUNA GİRDİ

Savic'in devam edememesi üzerine Trabzonspor'da teknik heyet değişikliğe gitti. Karadağlı stoperin yerine 40. dakikada Serdar Saatçı oyuna dahil oldu. Savic'in sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.