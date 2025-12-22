Fatih Tekke'den oyuncularına sitem! "Bu baskıyı kaldıramayacaksak işimiz kolay değil"

Trabzonspor , Süper Lig 'de Gençlerbirliği 'ne 4-3 mağlup oldu. Bordo mavililer, şampiyonluk yarışında büyük yara alırken teknik direktör Fatih Tkeke, karşılaşmanın ardından konuştu.

Fatih Tekke (AA)

Tekke şunları söyledi;

"Hafta içi neye çalıştıysak, oradan gol yedik. Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. 90 dakika boyunca taktiksel hataları, birçok şeyi konuşabiliriz ama maçın içerisinde bugün 'iyi oyuncu' diyebileceğimiz kimse olmayınca bu skor ortaya çıktı.

Hoca olarak güçlü kalmalıyım. Kafanı yere eğme yok. Pes etmek asla yok. Üzücü bir mağlubiyet. Duygu olarak yukarıda olmamız lazımdı. Bize yakışan bir durum değildi. Kafanı yere eğme yok. Pes etme asla yok.

Bugün olumlu konuşacağım sadece 3 gol attık. Sakatlık olmasın dedik Savic de sakatlandı."