Ernest Muçi Ankara'da da attı! Son 5 maçta 7 gol

Trabzonspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Ernest Muçi, 67. dakikada sağ köşeye yaptığı yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Arnavut futbolcu, bu golle takımını maçta öne taşıyan isimlerden biri oldu.