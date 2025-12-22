Ernest Muçi Ankara'da da attı! Son 5 maçta 7 gol
Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Bordo-mavili ekipte son haftaların formda ismi Ernest Muçi, bu karşılaşmada da skora katkı sağlamayı başardı.
Trabzonspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Ernest Muçi, 67. dakikada sağ köşeye yaptığı yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Arnavut futbolcu, bu golle takımını maçta öne taşıyan isimlerden biri oldu.
DURDURULAMIYOR
Ernest Muçi, yükselen performansını Gençlerbirliği karşısında da sürdürdü. Yıldız oyuncu, son 5 maçta attığı 7 golle Trabzonspor'un hücum hattındaki en etkili ve formda ismi olarak öne çıkıyor.