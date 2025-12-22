PODCAST CANLI YAYIN

Ernest Muçi Ankara'da da attı! Son 5 maçta 7 gol

Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Bordo-mavili ekipte son haftaların formda ismi Ernest Muçi, bu karşılaşmada da skora katkı sağlamayı başardı.

Giriş Tarihi:
Ernest Muçi Ankara'da da attı! Son 5 maçta 7 gol

Trabzonspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Ernest Muçi, 67. dakikada sağ köşeye yaptığı yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Arnavut futbolcu, bu golle takımını maçta öne taşıyan isimlerden biri oldu.

Ernest Muçi (AA)Ernest Muçi (AA)

DURDURULAMIYOR

Ernest Muçi, yükselen performansını Gençlerbirliği karşısında da sürdürdü. Yıldız oyuncu, son 5 maçta attığı 7 golle Trabzonspor'un hücum hattındaki en etkili ve formda ismi olarak öne çıkıyor.

Başkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCUBaşkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
Başkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı
Son dakika! Uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı
D&R
AK Parti MKYK’dan net mesaj: PKK tüm yapılarıyla feshedilmeli
Başkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyir keyfi! Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi
D&R
FETÖ-Epsteinvari narko-casusluk ağı! Cebeci, Kenan Tekdağ'ın talimatıyla kimleri kayda aldı? Kaset skandalı ve Epözdemir'in CIA-MOSSAD bağı
Son dakika: Libya tezkeresi iki yıl uzatıldı: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Kirli arşivden yeni kareler! Epstein'ın küçük çocuklarla olan fotoğrafları ortaya çıktı
Ankara ve Şam'dan SDG'ye 10 Mart uyarısı: Siyonistle iş birliğini bırak entegrasyonu tamamla
Galatasaray'a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon
1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek
Domenico Tedesco Süper Lig'in yıldızını istedi! Serbest kalma maddesi belli oldu
Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı! Üst kat yasak eskort serbest
Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda yüzde 25'lik zam oranı masada
Ela Rümeysa'yı saçları ele verdi! Birlikte olduklarını kayda mı aldı? 3 büyüklerden bir yönetici ifade verecek | "Eşcinsel ilişki" iddiası
Emekli zammında 2 formül! SSK Bağ-Kur’luya yüzde 12,42 enflasyon hesabı geldi! Yeni maaşlar tabloda
Saç ve kan örneği verdi serbest bırakıldı! Yusuf Güney'den uyuşturucu soruşturması sonrası açıklama
Meteoroloji uyardı: 38 ilde sağanak, kar ve hortum alarmı! İstanbul günlerce yağışlı