Nwaiwu harekatı: Trabzonspor Wolfsberger’in genç stoperi için düğmeye bastı

Yönetimin 10 milyon euro talep eden Avusturya ekibi ile girişimlere başladığı öğrenildi. Fatih Tekke’nin çok istediği 22 yaşındaki stoperin transferinin devre arasında bitirilmesi hedefleniyor.

Trabzonspor devre arasında stoper takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin Beşiktaş derbisinden sonra, "Almayı çok istediğimiz bir stoper var. Çok iyi bir oyuncu" dediği isim ortaya çıktı.

Bordo-Mavililer'in, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen Chibuike Nwaiwu ile ilgilendiği öğrenildi. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği 1.93'lük Nijeryalı stoper ile ilgili raporların çok olumlu olduğu belirtildi. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki savunmacı için Wolfsberger'in 10 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminin devre arasında transferini bitirmek istediği Nwaiwu, bu sezon toplam 16 maça çıktı ve bir kez gol sevinci yaşadı. Hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra ilk müdahalelerde çok etkili olan Nwaiwu, savunmadan oyun kurmasıyla da dikkat çekiyor.

