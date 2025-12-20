Trabzonspor devre arasında stoper takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin Beşiktaş derbisinden sonra, "Almayı çok istediğimiz bir stoper var. Çok iyi bir oyuncu" dediği isim ortaya çıktı.

Chibuike Nwaiwu

Bordo-Mavililer'in, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen Chibuike Nwaiwu ile ilgilendiği öğrenildi. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği 1.93'lük Nijeryalı stoper ile ilgili raporların çok olumlu olduğu belirtildi. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki savunmacı için Wolfsberger'in 10 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Chibuike Nwaiwu

Trabzonspor yönetiminin devre arasında transferini bitirmek istediği Nwaiwu, bu sezon toplam 16 maça çıktı ve bir kez gol sevinci yaşadı. Hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra ilk müdahalelerde çok etkili olan Nwaiwu, savunmadan oyun kurmasıyla da dikkat çekiyor.

Haber: Yunus Emre Sel