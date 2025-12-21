Danylo Sikan yol ayrımında

Danylo Sikan (AA)

KİRALAMA VE BONSERVİS SEÇENEKLERİ MASADA

Yapılacak görüşmede, Danylo Sikan'ın kiralık olarak mı yoksa bonservisiyle mi takımdan ayrılacağı konusunun ele alınacağı ifade ediliyor. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda oyuncunun durumu hakkında karar vermesi bekleniyor.