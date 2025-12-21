PODCAST CANLI YAYIN

Danylo Sikan yol ayrımında

Trabzonspor’da performansı tartışma konusu olan Danylo Sikan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili formayla beklentilerin altında kalan Ukraynalı futbolcunun geleceği, devre arası transfer döneminde netlik kazanacak.

Giriş Tarihi:
24 yaşındaki forvetin devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin bulunması nedeniyle Sikan'ın menajerinin Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Menajerin, Trabzonspor yönetimiyle yüz yüze görüşme yapacağı öğrenildi.

KİRALAMA VE BONSERVİS SEÇENEKLERİ MASADA

Yapılacak görüşmede, Danylo Sikan'ın kiralık olarak mı yoksa bonservisiyle mi takımdan ayrılacağı konusunun ele alınacağı ifade ediliyor. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda oyuncunun durumu hakkında karar vermesi bekleniyor.

KARAR DEVRE ARASINDA VERİLECEK

Trabzonspor cephesinde, Sikan'ın geleceğine ilişkin nihai kararın devre arası transfer döneminde yapılacak görüşmelerin ardından şekilleneceği belirtiliyor. Menajer görüşmesinin ardından sürecin hız kazanması bekleniyor.

