PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! "Gurur duyuyorum"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek önemli bir üç puan aldı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Fatih Tekke, takımının performansını değerlendirdi ve oyuncularına övgüler yağdırdı.

Giriş Tarihi:
Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! "Gurur duyuyorum"

Şampiyonluk hedefiyle başladığı Süper Lig'de 15. hafta itibarıyla ikinci sıraya yükselen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, zorlu randevunun ardından açıklamalarda bulundu.

Tekke; "Göztepe'nin 2 yıldaki oyun planını ilk yarıda yok ettik diyebilirim. Bu çocukların hak ettiği, buralara kadar getirdiği bu heyecan... Son haftalarda bayağı bir heyecan yaşıyoruz biz ama... Ayaklarına sağlık. Bu oyuncuların moralleri daha iyi olacak. Bugün kavgadan kaçmadık. Bu Trabzonspor'a yakışan bir durumdu. Bugün kavga ettik. Kavgadan kaçmadık. Oyunumuzda eksikler var ama ilk yarı çok iyiydik. Allah'a şükür devam ediyoruz. Bu çocuklar alkışı hak ediyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu'yu mecbur stopere aldım. Çok başarılıydı. Bu çocuklar umut veriyor. Kriz de yaşayacağız ama yaşamamak için elimizden geleni yapıyoruz. İyi çalışıyoruz. İyi yoldayız. Eksiklerimiz var, var, var. O da zamanla alakalı. Devam edeceğiz." diye konuştu.

Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCUFırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ile terörist Abdi görüşecek yalanı çöktü: İletişim Başkanlığı oyunu bozdu!
Ademi merkeziyetçilik oyunu büyüyor: Abdi ile Barzani ekseni harekete geçti
Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban üst düzey heyetle Türkiye'ye geliyor
Terör örgütü SDG’den Esad’a hizmet! Devrim kutlamalarına tam yasak
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede
İstanbul'da sel ve su baskınları! Sarıyer'de yol çöktü... Araçlar dereye düştü | Peş peşe kazalar
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?
Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı kararı
Sosyal medyada alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret eden yayıncı tutuklandı
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede
Washington-Caracas hattı alev alev: Trump'tan saha genişletme kararı: "Yakında başlayacağız" diyerek açıkladı
Hırsız zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın her şeyi planlı! Paraları 5 günde kriptoya çevirdi... Soğuk cüzdanla firar etti
İBB’nin ihale manipülasyonu ağı deşifre oldu: Sayıştay raporu ortaya çıktı! 14 işte 790 milyonluk şaibe!
İstanbul'da kanlı eylem hazırlığındaydı! DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı, A Haber'de ortaya çıkan örgüt yazışmaları kan dondurdu
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede | İmamoğlu'nun "gölge" oyunu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak transfer çalımı
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya'nın vermediği parçalar Çin'den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Helal puan"