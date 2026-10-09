Ama Hasan acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır ancak Alina ve Duru onları engellemeye çalışır. Zehra'nın birbirine zıt tepkileri herkesi korkuturken Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye'yi sorumlu tutar. Naz ise acısını yüreğine gömerek yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye'ye sorar.