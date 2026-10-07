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Güneşin Doğduğu Yer 4. bölümde fırtına kopuyor: Leyla’nın gelişiyle kontrol tamamen kayboldu

atv’nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam sürprizlerle dolu dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Leyla’nın gelişiyle dengesi sarsılan Kenan, Ceyhun’un riskli hamlesi sonrası en yakın dostuna olan güvenini sorgularken kontrolden çıkma noktasına geliyor. Masumiyetini ispatlamak için çırpınan Leyla’nın mücadelesi sürerken, iki aile arasındaki ipler Celadet’in kontrolsüz öfkesiyle tamamen kopuyor.

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Güneşin Doğduğu Yer 4. bölümde fırtına kopuyor: Leyla’nın gelişiyle kontrol tamamen kayboldu

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam dördüncü bölümüyle ekrana geliyor.

atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, dördüncü bölümüyle ekranlara gelerek izleyicileri yine ekrana kilitleyecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, dördüncü bölümüyle ekranlara gelerek izleyicileri yine ekrana kilitleyecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

LEYLA'NIN GELİŞİYLE DENGESİNİ YİTİRDİ

Ceyhun'un riskli hamlesi Kenan'ın en yakın dostuna duyduğu güveni alt üst eder. Leyla'nın gelişiyle dengesini yitiren Kenan gittikçe kontrolü kaybetmeye başlar. Bir kez daha yanlış anlaşılan Leyla ise masumiyetini kanıtlamak için mücadele etmeye devam eder.

Ceyhun’un riskli hamlesiyle dostluk güveni sarsılan Kenan, Leyla’nın gelişiyle birlikte kontrolünü kaybetmeye başlarken Leyla ise masumiyetini kanıtlamak için mücadele eder.Ceyhun’un riskli hamlesiyle dostluk güveni sarsılan Kenan, Leyla’nın gelişiyle birlikte kontrolünü kaybetmeye başlarken Leyla ise masumiyetini kanıtlamak için mücadele eder.

CELADET'İN GİTTİKÇE KÖRÜKLENEN ÖFKESİ

Ortaya çıkan gerçekler Hanzade'nin abisi ile kocası arasında kalmasına sebep olur. İki aile arasındaki güven duygusu zayıflarken Celadet'in gittikçe körüklenen öfkesi Munise için kötü sonuçlar doğuracaktır.

İki aile arasındaki kriz Celadet’in tırmanan öfkesiyle Munise için tehlikeli bir boyuta ulaşırken Hanzade abisi ve kocası arasında zor bir sınav verir.İki aile arasındaki kriz Celadet’in tırmanan öfkesiyle Munise için tehlikeli bir boyuta ulaşırken Hanzade abisi ve kocası arasında zor bir sınav verir.

GEÇMİŞTEN GELEN BEKLENMEDİK MİSAFİR

Geçmişten gelen bir yüz, Kozanların planlarına ortak olur. Ancak bu beklenmedik misafirin asıl amacı Celadet'in kurduğu oyunu tehlikeye atacaktır.

Geçmişten gelen beklenmedik bir misafir Kozanların planlarına ortak olsa da bu gelişme Celadet’in kurduğu oyunu tamamen bozma riski taşır.Geçmişten gelen beklenmedik bir misafir Kozanların planlarına ortak olsa da bu gelişme Celadet’in kurduğu oyunu tamamen bozma riski taşır.

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