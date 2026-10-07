Güneşin Doğduğu Yer 4. bölümde fırtına kopuyor: Leyla’nın gelişiyle kontrol tamamen kayboldu
atv’nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam sürprizlerle dolu dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Leyla’nın gelişiyle dengesi sarsılan Kenan, Ceyhun’un riskli hamlesi sonrası en yakın dostuna olan güvenini sorgularken kontrolden çıkma noktasına geliyor. Masumiyetini ispatlamak için çırpınan Leyla’nın mücadelesi sürerken, iki aile arasındaki ipler Celadet’in kontrolsüz öfkesiyle tamamen kopuyor.
atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam dördüncü bölümüyle ekrana geliyor.
LEYLA'NIN GELİŞİYLE DENGESİNİ YİTİRDİ
Ceyhun'un riskli hamlesi Kenan'ın en yakın dostuna duyduğu güveni alt üst eder. Leyla'nın gelişiyle dengesini yitiren Kenan gittikçe kontrolü kaybetmeye başlar. Bir kez daha yanlış anlaşılan Leyla ise masumiyetini kanıtlamak için mücadele etmeye devam eder.
CELADET'İN GİTTİKÇE KÖRÜKLENEN ÖFKESİ
Ortaya çıkan gerçekler Hanzade'nin abisi ile kocası arasında kalmasına sebep olur. İki aile arasındaki güven duygusu zayıflarken Celadet'in gittikçe körüklenen öfkesi Munise için kötü sonuçlar doğuracaktır.
GEÇMİŞTEN GELEN BEKLENMEDİK MİSAFİR
Geçmişten gelen bir yüz, Kozanların planlarına ortak olur. Ancak bu beklenmedik misafirin asıl amacı Celadet'in kurduğu oyunu tehlikeye atacaktır.
PERŞEMBE AKŞAMLARI ATV'DE
Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam atv'de!