Mercan Köşk ekibi yoğun çekim temposuna futbol maçıyla mola verdi
Tarsus'ta çekimleri devam eden atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Mercan Köşk'ün oyuncuları ve teknik ekibi, yoğun çekim temposuna futbol maçıyla mola verdi. Kubilay Aka, Bertan Asllani, Halil Babür, Can Bartu Aslan ve Taha Baran Özbek sahada ter dökerken, Hafsanur Sancaktutan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin ve Selin Köseoğlu tribünden arkadaşlarına destek verdi.
Tarsus'ta çekimleri devam eden Mercan Köşk dizisinin oyuncuları ve teknik ekibi, set dışında keyifli bir etkinlikte bir araya geldi. Yoğun çekim temposuna kısa bir ara veren ekip, halı saha maçında karşı karşıya geldi. Sahadaki rekabet kadar tribündeki tezahüratlar da renkli görüntülere sahne oldu.Mercan Köşk ekibinden futbol molası
MERCAN KÖŞK EKİBİ YEŞİL SAHADA BULUŞTU
Çeşitli turnuvalarda forma giyen ve futbola olan ilgisiyle bilinen Kubilay Aka, rol arkadaşları Halil Babür, Bertan Asllani, Can Bartu Aslan ve Taha Baran Özbek ile birlikte futbol sahasına çıktı.
Oyunculara dizinin teknik ekibinden isimlerin de katılmasıyla iki takım oluşturuldu. Yoğun set temposuna futbol maçıyla ara veren ekip, sahada rekabet dolu anlar yaşadı.
TRİBÜNDE YILDIZ DESTEĞİ
Saha içindeki mücadeleye tribünden de destek geldi. Hafsanur Sancaktutan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin ve Selin Köseoğlu, tezahüratlarıyla arkadaşlarına destek oldu.
Saha içindeki mücadele ve tribündeki renkli anlar, dizinin ekibinin set dışındaki birlikteliğini ve uyumunu ortaya koydu.
MERCAN KÖŞK CUMARTESİ AKŞAMLARI İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR
Yoğun temposu ve güçlü kadrosuyla ekrana gelen Mercan Köşk, yeni bölümüyle cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!