Tarsus'ta çekimleri devam eden Mercan Köşk dizisinin oyuncuları ve teknik ekibi, set dışında keyifli bir etkinlikte bir araya geldi. Yoğun çekim temposuna kısa bir ara veren ekip, halı saha maçında karşı karşıya geldi. Sahadaki rekabet kadar tribündeki tezahüratlar da renkli görüntülere sahne oldu.

Mercan Köşk ekibinden futbol molası