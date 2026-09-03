Kutusunda sadece 10 TL vardı! Lilya 150 bin TL’lik banka teklifini kabul etti

Kuzey ise daha önce konuştukları planı hatırlatarak Lilya'ya 150 bin TL'yi almasını söyledi. Kuzey, 10 TL ile ayrılmaları halinde ikisinin de üzüleceğini belirtti. Kendi kutusunda da 750 bin TL olduğuna inandığını söyleyen Kuzey, buna rağmen Lilya'nın devam etmemesi gerektiğini savundu.

Bir başka yarışmacı ise 750 bin TL'ye bu kadar inanılıyorsa oyuna devam edilmesi gerektiğini söyleyerek Lilya'yı tarih yazmaya çağırdı.