Risk almak istemeyen yarışmacı 6. turda gelen teklifi kabul etti: Eda kazandığı ödülle annesine dünyayı gezdirecek

Gecenin sonunda ise önüne gelen 870 bin TL'lik teklif, stüdyodaki herkesi ikiye bölen karar anını getirdi.

Yarışmaya veda edecek olmanın şaşkınlığını yaşayan Eda, bir yandan 5 milyon TL'yi hayal ederken diğer yandan ailesinin beklentileriyle büyük bir sınava çıktı.

Var Mısın Yok Musun'da günlerdir diğer yarışmacılara destek veren Eda, bu kez kendisini yarışma kürsüsünde buldu.

"BURASI BENİM RUTİNİM OLMUŞTU"

Yarışacağının açıklanması Eda için sevinç kadar şaşkınlık da yarattı. Programın bölüm deşifresine göre Eda, Var Mısın Yok Musun'un artık hayatının bir parçası haline geldiğini söylerken yarışmanın ardından buradan nasıl ayrılacağını düşündüğünü anlattı.

EDA'NIN HEDEFİ 5 milyon TL Kürsüye geçtiğinde ise hedefini hiç gizlemedi. Eda'nın aklında para ağacının en büyük ödülü vardı: 5 milyon TL. Eda, kendi kutusunda büyük ödülün bulunduğunu hayal ettiğini söylerken planını da açıkça anlattı. 5 milyon TL'nin yarışmada kalmasını, kendisinin ise düşük rakamları tek tek açmasını istiyordu.

OĞLUNUN İSTEĞİ GECEYE DAMGA VURDU

Eda'yı bu önemli gecede ailesi de yalnız bırakmadı. Antalya'dan ilk kez stüdyoya gelen annesi Kadriye Hanım ile çocukları seyirciler arasındaydı.

SENCER'İN İSTEĞİ Oğlu Sencer'in hedefi ise çok netti. Annesinin 5 milyon TL kazanmasını isteyen Sencer, ödül parasından kendisine bir drone alınmasını istedi. Esra Erol da bu isteği gecenin neşeli sloganına çevirdi. Stüdyoda bir anda "drone için yarışıyoruz" havası oluştu.

Ancak Sencer'in sürprizi bununla sınırlı kalmadı.

Bağlama çaldığını anlatan Sencer, Esra Erol'un isteği üzerine "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi. Küçük yarışmacı yakınının performansı stüdyodan alkış aldı.