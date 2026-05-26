Ödüllü film bu akşam atv'de! Bağlılık Hasan filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun üstlendiği Bağlılık Hasan filmi bu akşam atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Daha önce ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül kazanan film güçlü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Peki Bağlılık Hasan filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler...
Hızlı Özet Göster
- Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Bağlılık Hasan filmi bu akşam saat 23:40'ta atv ekranlarında yayınlanacak.
- Film meyve bahçesi ve domates tarlasıyla geçimini sağlayan Hasan'ın hac haberi almasıyla geçmişiyle yüzleşme sürecini konu alıyor.
- Başrollerde Umut Karadağ ve Filiz Bozok yer alırken Mahir Günşiray konuk oyuncu olarak yer alıyor.
- Film 74. Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yaptı.
- Yapım 9. Boğaziçi Film Festivali'nde Yılın En İyi Filmi, En İyi Senaryo ve En İyi Görüntü Yönetmeni olmak üzere 3 ödül kazandı.
Bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Bağlılık Hasan güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Semih Kaplanoğlu'nun oturduğu film, vicdan, geçmişle yüzleşme ve içsel yolculuk temalarını etkileyici bir atmosfer eşliğinde ekrana taşıyor.
Bağlılık Hasan filmi konusu ne?
Film, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan'ın hayatını konu alıyor. Hasan ve eşi Filiz'in yıllar boyunca verdikleri zorlu yaşam mücadelesi sırasında çoğu zaman yalnızca kendi hedeflerine odaklandıkları görülüyor.
Ancak yıllardır bekledikleri hac haberinin gelmesiyle birlikte Hasan geçmişiyle yüzleşmeye ve vicdan muhasebesi yapmaya başlıyor. Manevi yönü güçlü hikayesiyle öne çıkan film insanın kendi iç yolculuğunu ve geçmişle hesaplaşmasını sade ama etkileyici bir dille anlatıyor.
Bağlılık Hasan filmi oyuncuları kimler?
Filmin başrollerinde Umut Karadağ ve Filiz Bozok yer alıyor. Filmde ayrıca Mahir Günşiray konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkıyor.
- Gökhan Azlağ
- Ayşe Günyüz Demirci
- Hakan Altıner
- Devrim Özder Akın
- Hasan Aslangiray
- Yasemen Büyükağaoğlu
- Somer Karvan
- Mehmet Avdan
- Sinan Demirer
- Tuncay Kaynak
- Zeynep Kaçar
- Şahin Sancak
Bağlılık Hasan filmi nerede çekildi?
Filmin çekimleri Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak kırsal atmosferin ön planda olduğu tarım arazileri ve doğal alanlarda çekimler yaptı. Doğal yaşamı ve Anadolu'nun sakin atmosferini yansıtan sahneler filmin dramatik yapısını güçlendirdi.
Festival başarılarıyla dikkat çekti
Bağlılık Hasan, dünya prömiyerini 74. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde yaptı. Film ayrıca Bursa'da düzenlenen 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazandı.
Yapım ayrıca 9. Boğaziçi Film Festivali'nde "Yılın En İyi Filmi", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülleri olmak üzere toplam 3 ödüle layık görüldü.
Bağlılık Hasan filmi saat kaçta yayınlanacak?
Yerli sinemadan Bağlılık Hasan filmi bu akşam saat 23:40 itibarıyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Filmi başladığı takdirde aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.
Haberde kullanılan fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.