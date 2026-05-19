Kuruluş Orhan’da aşk ihanet ve savaşın gölgesi: Sarayda gerilim tırmanıyor
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan yarın akşam yeni bölümüyle 20.00'de ekranlara geliyor. Saray içinde Nilüfer ve Asporça arasındaki gerilim büyüyor, cephede ise büyük bir savaşın ayak sesleri duyuluyor. Sultan Orhan’ın İznik hamlesi dengeleri değiştirirken sarayda yaşanan kıskançlık ve iktidar mücadelesi giderek sertleşiyor.
İKİ KADIN ARASINDAKİ MÜCADELE
Asporça'nın saraya dönüşüyle birlikte Nilüfer ile aralarındaki gerilim yeniden alevlenirken, saray içindeki dengeler tamamen değişiyor. Nilüfer, Asporça'nın saraydan gitmesi gerektiğini söyleyerek Sultan Orhan'la yüzleşir. Ancak Orhan'dan beklemediği bir karşılık alır. Asporça ise Nilüfer'e karşı geri adım atmazken, iki kadın arasındaki mücadele sarayda yeni bir krizin kapısını aralar.
DENGELER HASSASLAŞIYOR
Yaşanan gelişmelerin ardından Asporça, Sultan Orhan'a saraydan ayrılma konusunu açar. Fakat Orhan, Asporça'nın gitmesini istemez. Asporça'nın "onu paylaşmakta zorlanacağına" dair sözleri ikili arasında yeni bir kırılmaya neden olurken, ilişkilerdeki dengeler daha da hassas bir hale gelir.
GÜÇLENEN SAVAŞ İHTİMALİ
Öte yandan Sultan Orhan, İznik konusunda İmparator'a sert bir çıkış yapar. Konstantiniyye'deki varlığının İznik'in teslimine bağlı olduğunu söyleyen Orhan'ın bu hamlesi, iki taraf arasındaki gerilimi zirveye taşır. Bu çıkışın ardından yeni bir anlaşma ihtimali gündeme gelirken, savaş ihtimali de güçlenir.
SARAYDA YENİ BİLİNMEZLİK
Sarayda Evrenos ve Fatma'nın düğün hazırlıkları sürerken, Dafne'nin getirdiği davetsiz bir misafir tüm düzeni altüst eder. Çocuğuyla birlikte saraya gelen bu kadının gelişi, düğün sevincini büyük bir krize dönüştürür ve sarayda yeni bir bilinmezlik yaratır.
TUZAK HAZIRLIĞI
Demirhan ve Şahinşah ise Sultan Orhan'a karşı büyük bir tuzak hazırlığındadır. Orhan'ı ortadan kaldırmak için harekete geçen ikili, tüm riskleri göze alırken planın nasıl sonuçlanacağı merak konusu olur.
ÖLÜMLE BURUN BURUNA
Diğer yanda Dursun yakalanır ve Halime'nin gözleri önünde ölümle burun buruna gelir. Halime'nin sevdiği adamı kurtarma çabası ise yeni bir dramın kapısını aralar. Sarayda ve cephede yaşanan tüm bu gelişmeler, yeni bölümde büyük bir hesaplaşmanın habercisi olur.