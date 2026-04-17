ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı, temel dini bilgiler kategorisinden gelen bir soruyla karşılaştı.Milyoner'de "Kurban Bayramı" sorusuna joker üstüne joker kullandı
"Kurban Bayramı Hicri takvime göre hangi aydadır?" sorusunda tereddüt eden yarışmacı, risk almamak için 7. soruda jokerlerine başvurmayı tercih etti.
PEŞ PEŞE İKİ JOKER KULLANDI
Yarışmacı ilk hamle olarak "Yarı Yarıya" joker hakkını seçti. Seçeneklerin "Muharrem" ve "Zilhicce" olarak ikiye inmesi de yarışmacıyı tam olarak rahatlatmadı.
Bunun üzerine, doğru cevabı garantilemek adına "Çift Cevap" jokerini de devreye soktu.
İlk hakkında "Muharrem" diyerek yanlış tercihte bulunan yarışmacı, jokeri sayesinde ikinci hakkını kullanarak cevabı yanıtladı ve 8.soruya geçmeye hak kazandı.
SORU: Kurban Bayramı, hicri takvime göre hangi aydadır?
A: Zilkade
B: Zilhicce
C: Muharrem
D: Rebiyülahir
Doğru cevap: B
8.soruya geçen yarışmacının sorusu bu sefer de bilmediği yerden geldi.
"SU" SORUSU YARIŞMAYI BİTİRDİ
"Su uyur, düşman uyumaz" atasözündeki "su" kelimesinin köken anlamı sorulan yarışmacı, bu konuda bir bilgisi olmadığını ifade etti.
Elinde jokeri kalmayan ve sorunun cevabını bilmeyen yarışmacı, o ana kadar kazandığı 200.000 TL'lik ödülü tehlikeye atmak istemedi. Cevap vermeyerek yarışmadan çekilme kararı alan yarışmacı, stüdyodan 200 bin TL ile ayrıldı.
SORU: "Su uyur, düşman uyumaz" atasözündeki "su kelimesinin köken anlamı nedir?
A: Dost
B: Asker
C: Su
D: Düşmam
Doğru cevap: C