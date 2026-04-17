Milyoner'de 200 bin TL'lik "Kurban Bayramı" sorusu: İki joker birden gitti!

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde "Kurban Bayramı Hicri takvime göre hangi aydadır?" sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. Önce yarı yarıya jokerini kullanan, ardından çift cevap hakkını devreye sokan yarışmacı, ilk tercihinde yanılsa da ikinci hakkında doğru yanıtı bularak yarışmaya devam etti.

  • ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı, Kurban Bayramı'nın hangi ayda kutlandığını soran soruya iki joker kullanarak cevap verdi.
  • Yarışmacı 7. soruda 'Yarı Yarıya' ve 'Çift Cevap' jokerlerini kullanarak Kurban Bayramı'nın Zilhicce ayında olduğunu doğru yanıtladı.
  • Yarışmacı 8. soruda 'Su uyur, düşman uyumaz' atasözündeki 'su' kelimesinin köken anlamını bilemedi.
  • Elinde joker kalmayan yarışmacı risk almayarak yarışmadan çekildi ve 200 bin TL ödülle stüdyodan ayrıldı.

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı, temel dini bilgiler kategorisinden gelen bir soruyla karşılaştı.

Milyoner'de "Kurban Bayramı" sorusuna joker üstüne joker kullandı

"Kurban Bayramı Hicri takvime göre hangi aydadır?" sorusunda tereddüt eden yarışmacı, risk almamak için 7. soruda jokerlerine başvurmayı tercih etti.

PEŞ PEŞE İKİ JOKER KULLANDI

Yarışmacı ilk hamle olarak "Yarı Yarıya" joker hakkını seçti. Seçeneklerin "Muharrem" ve "Zilhicce" olarak ikiye inmesi de yarışmacıyı tam olarak rahatlatmadı.

Bunun üzerine, doğru cevabı garantilemek adına "Çift Cevap" jokerini de devreye soktu.

İlk hakkında "Muharrem" diyerek yanlış tercihte bulunan yarışmacı, jokeri sayesinde ikinci hakkını kullanarak cevabı yanıtladı ve 8.soruya geçmeye hak kazandı.

SORU: Kurban Bayramı, hicri takvime göre hangi aydadır?

A: Zilkade
B: Zilhicce
C: Muharrem
D: Rebiyülahir

Doğru cevap: B

8.soruya geçen yarışmacının sorusu bu sefer de bilmediği yerden geldi.

"SU" SORUSU YARIŞMAYI BİTİRDİ

"Su uyur, düşman uyumaz" atasözündeki "su" kelimesinin köken anlamı sorulan yarışmacı, bu konuda bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Elinde jokeri kalmayan ve sorunun cevabını bilmeyen yarışmacı, o ana kadar kazandığı 200.000 TL'lik ödülü tehlikeye atmak istemedi. Cevap vermeyerek yarışmadan çekilme kararı alan yarışmacı, stüdyodan 200 bin TL ile ayrıldı.

SORU: "Su uyur, düşman uyumaz" atasözündeki "su kelimesinin köken anlamı nedir?

A: Dost
B: Asker
C: Su
D: Düşmam

Doğru cevap: C

