ALAEDDİN İÇİN ZAMAN DARALIYOR

İyileşmesi için her yol denenen Alaeddin'in durumu giderek ağırlaşır. Bursa'da büyük bir endişe hâkimdir. Gonca, evladını kucağına alamadan Alaeddin'i toprağa mı verecektir?

EVRENOS GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR

Tüm engelleri aşan Evrenos, köklerinin izini sürer. Artık köklerinin izinden yürümeye kararlıdır. Malhun'un güvenini kazanan Evrenos, Fatma ile olan ilişkisi için yeni bir yol mu çizecektir?

ASPORÇA İÇİN İDAM KARARI

Prens Andronikos'un ordusunun Gemlik'e geleceğini öğrenen Asporça büyük bir çıkmaza sürüklenir. Kısa süre sonra Andronikos'un eline düşen Asporça için idam kararı verilir. Onu bu kaderden kim kurtaracaktır?

SULTAN ORHAN'DAN UMULMADIK HAMLE

Asporça'yı kurtarmak için harekete geçen Sultan Orhan, herkesi şaşırtacak bir plan yapar. Orhan'ın bu hamlesinin ardında yatan gerçek motivasyon nedir?