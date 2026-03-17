ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde ölümle yüz yüze gelen Flavius'un son anları sarayda büyük bir sarsıntı yaratırken, Alaeddin'e kurulan hain pusu Sultan Orhan'ı büyük bir intikam hamlesine zorluyor.
18. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Uğradığı saldırının ardından ölümle yüz yüze gelen Flavius'un son anları sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Son nefesinde iman eden Flavius için yolun sonu mu gelmiştir? Bir karanfille başlayan bu imkânsız sevda, şimdi ölümle mi sınanacaktır?
ORHAN VE FATMA ARASINDA KIRILMA!
Orhan Bey, Flavius ve Fatma arasında yaşananları öğrenir. Büyük bir acının gölgesinde kalan bu gerçek, Orhan ve Fatma arasında derin bir kırılmaya yol açar. Bu yüzleşme, iki kardeşin arasındaki bağı nasıl etkileyecektir?
ASPORÇA'YA EVLİLİK EMRİ!
İmparator'dan gelen mektup Asporça'yı büyük bir çıkmazın içine sürükler. Orhan'la evlenmesi gerektiğini öğrenen Asporça ne yapacaktır? Orhan Bey bu evlilik meselesine nasıl yaklaşacaktır? Bu karar, düşmanlıkla örülü dengeleri değiştirecek midir?
NİLÜFER SARSILIYOR!
İmparator'un mektubu Nilüfer Hatun'un eline geçer. Okudukları karşısında derinden sarsılan Nilüfer, Asporça'nın Sultan Orhan'a aşık olduğuna inanır. Bu gelişme Nilüfer'i nasıl bir stratejiye sürükleyecektir? Orhan, Nilüfer ve Asporça arasında örülen kader ağı sarayda nasıl bir fırtına koparacaktır?
ALAEDDİN'E HAİN SALDIRI!
Sultan Orhan, Şahinşah'a son bir uyarı yapmak üzere Alaeddin'i elçi olarak gönderir. Ancak Şahinşah geri adım atmaz ve kahpece saldırır. Alplarını kaybeden Alaeddin ölümle burun buruna gelir. Alaeddin şehit mi olacaktır?
SULTAN ORHAN'DAN İNTİKAM HAMLESİ!
Flavius ve Alaeddin'in acısıyla sarsılan Sultan Orhan, intikam yemini eder. Gözünü Karacahisar'a diken Orhan Gazi, kaleyi bir gecede almak için harekete geçer. Sultan Orhan, Karacahisar'da yeniden sancağını dalgalandırabilecek midir?
Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!