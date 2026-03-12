CANLI YAYIN
Kuruluş Orhan’dan nefes kesen bölüm! Flavius öldü mü?

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ihanetin açığa çıktığı, kılıçların çekildiği ve kader anlarının yaşandığı anlara sahne oldu. Uçlar Meclisi’nden Karacahisar’a uzanan hesaplaşma, sarayda patlak veren isyan ve Flavius’un Müslüman oluşuyla bölüm sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  • Sultan Orhan, Şahinşah'ın ihanetini öğrenerek Karacahisar'a gitti ve surlarda Germiyan bayraklarını görünce hesap sormaya yemin etti.
  • Şahinşah Bey ile yüz yüze gelen Sultan Orhan askerleri tarafından kuşatıldı ve uçurumun kenarına sıkışınca Asporça ile birlikte nehre atladı.
  • Bursa'ya giren Sultan Orhan isyancıları bastırarak Delice'yi öldürdü ancak Şahinşah ve Avcı'nın kaçtığını fark etti.
  • Didar Hatun'un kurduğu tuzakla öldürülmek istenen Nilüfer Hatun, Gonca Hatun ve Halime Hatun tuzağı bozarak kurtuldu.
  • Yiğit Bey tarafından yaralanan Flavius, Sultan Orhan'ın yardımıyla kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve öldü.

Uçlar Meclisi'ndeki kuşatmayı alplarıyla yararak çıkan Sultan Orhan, Asporça'dan yaşananların ardındaki gerçeği öğrendi. Şahinşah'ın ihanetini öğrenen Orhan Gazi'nin ilk hedefi Karacahisar oldu. Kaleye gelen Orhan Bey, surlarda Germiyan bayraklarını görünce büyük bir öfke yaşadı ve ihanetin hesabını sormaya yemin etti.

SULTAN ORHAN VE ŞAHİNŞAH YÜZ YÜZE

İhanetin ardından ilk kez karşı karşıya gelen Sultan Orhan, Şahinşah Bey'e sert sözlerle hesap sordu: "Sen bizim baba dostumuzdun… Bacımı oğluna verdim. Neden?" Şahinşah Bey ise meydan okurcasına cevap verdi: "Devleti kibrinle uçuruma sürüklemeni önlemek istedim." Bu yüzleşmenin ardından Sultan Orhan ve Asporça, Şahinşah'ın askerleri tarafından kuşatıldı.

Kuruluş Orhan’dan nefes kesen bölüm! Flavius öldü mü?-3

UÇURUMDA ÖLÜM KALIM KARARI

Etrafı sarılan Orhan Gazi bir süre direndikten sonra geri çekildi. Yolun sonunda uçurumun kenarına gelen Orhan Bey, teslim olmak yerine ani bir kararla Asporça'yı da yanına alarak nehre atladı.

Kuruluş Orhan’dan nefes kesen bölüm! Flavius öldü mü?-4

ZİNDANDA PİŞMANLIK VE TESELLİ

Malhun Hatun tarafından zindana atılan Flavius ve Fatma, burada birbirlerine içlerini döktü. Çok sayıda alp öldürmüş olmanın vicdan azabını yaşayan Flavius'u, Fatma Hatun Hz. Vahşi'nin hikayesini anlatarak teselli etti.

OSMANLI HATUNLARI HAİN TUZAĞI BOZDU

Sarayda ise başka bir ihanet yaşandı. Didar Hatun'un kurduğu tuzakla Nilüfer Hatun, Gonca Hatun ve Halime Hatun öldürülmek istendi. Ancak Osmanlı hatunları soğukkanlılıkla tuzağı bozarak ölümden kurtuldu.

Kuruluş Orhan’dan nefes kesen bölüm! Flavius öldü mü?-5

BURSA'DA İSYAN BASTIRILDI

Bursa'ya giren Sultan Orhan ve alpları sarayı isyancılardan temizledi. Delice ile girdiği mücadelede onu öldüren Orhan Bey, taht odasına ulaştığında ise Şahinşah ve Avcı'nın kaçtığını fark etti.

Kuruluş Orhan’dan nefes kesen bölüm! Flavius öldü mü?-6

FLAVIUS MÜSLÜMAN OLDU

Bursa'daki isyan sırasında Yiğit Bey tarafından ağır yaralanan Flavius, son dileğinin Müslüman olmak olduğunu söyledi. Sultan Orhan'ın yardımıyla kelime-i şehadet getiren Flavius iman ederek gözlerini kapadı. Bu sahne izleyicileri derinden etkileyen anlardan biri oldu.

Kuruluş Orhan, ihanet, büyük yüzleşmeler ve kader anlarıyla dolu bu bölümüyle yayın gecesinin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.

Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

