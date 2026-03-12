Sarayda ise başka bir ihanet yaşandı. Didar Hatun'un kurduğu tuzakla Nilüfer Hatun, Gonca Hatun ve Halime Hatun öldürülmek istendi. Ancak Osmanlı hatunları soğukkanlılıkla tuzağı bozarak ölümden kurtuldu.

Malhun Hatun tarafından zindana atılan Flavius ve Fatma, burada birbirlerine içlerini döktü. Çok sayıda alp öldürmüş olmanın vicdan azabını yaşayan Flavius'u, Fatma Hatun Hz. Vahşi'nin hikayesini anlatarak teselli etti.

Bursa'ya giren Sultan Orhan ve alpları sarayı isyancılardan temizledi. Delice ile girdiği mücadelede onu öldüren Orhan Bey, taht odasına ulaştığında ise Şahinşah ve Avcı'nın kaçtığını fark etti.

FLAVIUS MÜSLÜMAN OLDU

Bursa'daki isyan sırasında Yiğit Bey tarafından ağır yaralanan Flavius, son dileğinin Müslüman olmak olduğunu söyledi. Sultan Orhan'ın yardımıyla kelime-i şehadet getiren Flavius iman ederek gözlerini kapadı. Bu sahne izleyicileri derinden etkileyen anlardan biri oldu.

Kuruluş Orhan, ihanet, büyük yüzleşmeler ve kader anlarıyla dolu bu bölümüyle yayın gecesinin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.

