CANLI YAYIN
Geri

Esra Erol canlı yayında “Uluslararası Yardım İşareti"ni gösterdi: "İhtiyacınız olabilir"

ATV’nin sevilen sunucusu Esra Erol, canlı yayında “Uluslararası Yardım İşareti” hakkında izleyicileri bilgilendirdi. Tehdit veya baskı altındaki kişilerin dikkat çekmeden yardım istemesini sağlayan işareti uygulamalı olarak gösteren Erol, konunun önemine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Esra Erol canlı yayında “Uluslararası Yardım İşareti"ni gösterdi: "İhtiyacınız olabilir"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ATV sunucusu Esra Erol, canlı yayında Uluslararası Yardım İşaretini uygulamalı olarak gösterdi.
  • Uluslararası Yardım İşareti, tehlike altındaki kişilerin gizlice yardım isteyebilmesini sağlayan evrensel bir el hareketidir.
  • Esra Erol, bu işaretin tanınmasının hayat kurtarabileceğini vurguladı.
  • Sunucu, işaretin çocuklara da öğretilmesi gerektiğini belirtti.

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan başarılı sunucu Esra Erol, canlı yayında "Uluslararası Yardım İşareti" hakkında önemli bilgiler paylaştı.

ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da / Kaynak ATV'dir.

UYGULAMALI OLARAK GÖSTERDİ

Programda işaretin ne anlama geldiğini anlatan Erol, izleyicilere nasıl kullanıldığını da uygulamalı olarak gösterdi.

Esra Erol canlı yayında “Uluslararası Yardım İşareti"ni gösterdi: "İhtiyacınız olabilir"-3

ULUSLARARASI YARDIM İŞARETİ

Uluslararası yardım işareti; tehdit, baskı veya tehlike altında bulunan kişilerin karşısındaki kişinin dikkatini çekmeden çevresinden yardım isteyebilmesini sağlayan evrensel bir el hareketi olarak biliniyor.

Esra Erol canlı yayında “Uluslararası Yardım İşareti"ni gösterdi: "İhtiyacınız olabilir"-4

İŞARETİ TANIMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Program sırasında bu işaretin bilinmesinin hayat kurtarabileceğini vurgulayan Erol, izleyicilerin bu hareketi tanımasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Yolda yürürken biri size omuz attı. Normalde şey deriz 'Önüne baksana'. Halbuki o omuz belki de yardım çığlığı olabilir. O omuzu atan kişinin sonradan arkadan şu işareti yapıp yapmadığına dikkat etmek gerekiyor.

Esra Erol canlı yayında “Uluslararası Yardım İşareti"ni gösterdi: "İhtiyacınız olabilir"-5

"İHTİYACINIZ OLABİLİR"

Konuyla ilgili Erol,"Bu çok önemli bir işaret. Bunu çocuklarımıza mutlaka söyleyeceğiz. Bilin. İhtiyacınız olabilir, ihtiyacı olan birini görebilirsiniz." şeklinde ifade etti.

Esra Erol "Uluslararası Yardım İşareti"ni uygulamalı gösterdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler