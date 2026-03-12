ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan başarılı sunucu Esra Erol, canlı yayında "Uluslararası Yardım İşareti" hakkında önemli bilgiler paylaştı.
UYGULAMALI OLARAK GÖSTERDİ
Programda işaretin ne anlama geldiğini anlatan Erol, izleyicilere nasıl kullanıldığını da uygulamalı olarak gösterdi.
ULUSLARARASI YARDIM İŞARETİ
Uluslararası yardım işareti; tehdit, baskı veya tehlike altında bulunan kişilerin karşısındaki kişinin dikkatini çekmeden çevresinden yardım isteyebilmesini sağlayan evrensel bir el hareketi olarak biliniyor.
İŞARETİ TANIMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Program sırasında bu işaretin bilinmesinin hayat kurtarabileceğini vurgulayan Erol, izleyicilerin bu hareketi tanımasının büyük önem taşıdığını söyledi.
Yolda yürürken biri size omuz attı. Normalde şey deriz 'Önüne baksana'. Halbuki o omuz belki de yardım çığlığı olabilir. O omuzu atan kişinin sonradan arkadan şu işareti yapıp yapmadığına dikkat etmek gerekiyor.
"İHTİYACINIZ OLABİLİR"
Konuyla ilgili Erol,"Bu çok önemli bir işaret. Bunu çocuklarımıza mutlaka söyleyeceğiz. Bilin. İhtiyacınız olabilir, ihtiyacı olan birini görebilirsiniz." şeklinde ifade etti.Esra Erol "Uluslararası Yardım İşareti"ni uygulamalı gösterdi