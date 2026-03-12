İŞARETİ TANIMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Program sırasında bu işaretin bilinmesinin hayat kurtarabileceğini vurgulayan Erol, izleyicilerin bu hareketi tanımasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Yolda yürürken biri size omuz attı. Normalde şey deriz 'Önüne baksana'. Halbuki o omuz belki de yardım çığlığı olabilir. O omuzu atan kişinin sonradan arkadan şu işareti yapıp yapmadığına dikkat etmek gerekiyor.