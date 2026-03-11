CANLI YAYIN
Geri

A.B.İ. reytinglerde rakip tanımadı! Salı gecesinin lideri oldu

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi, dokuzuncu bölümüyle tüm reyting gruplarında birinci sıraya yerleşti. ATV ekranlarında yayınlanan yapım, Salı gecesi rakiplerini geride bırakarak izleyiciyi ekrana kilitledi.

Giriş Tarihi:
A.B.İ. reytinglerde rakip tanımadı! Salı gecesinin lideri oldu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi 9. bölümüyle TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde birinci oldu.
  • Dizi TOTAL kategorisinde 7.23, AB kategorisinde 5.19, 20+ABC1 kategorisinde ise 6.89 reyting oranı elde etti.
  • Son bölümde Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırı iddiasıyla tutuklanması Çağla ve Doğan'ın hayatını etkiledi.
  • Doğan mahkemede Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü açıkladı.
  • Mahinur'un tutuklanması Melek'in tahliyesinin önünü açarken Lamia cezaevinde yeni bir plan kurdu.

Ünlü oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi, 9'uncu bölümüyle reyting listelerini altüst etti. ATV'nin sevilen yapımı, TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında zirveye oturarak Salı gecesinin tartışmasız galibi olduğunu kanıtladı. İzleyiciden tam not alan dizi, hem hikayesiyle hem de elde ettiği yüksek izlenme oranlarıyla rakiplerine fark attı.

Fotoğraf: Sosyal medya

KategoriReyting OranıSıralama
TOTAL7.231. Sırada
AB5.191. Sırada
20+ABC16.891. Sırada

A.B.İ. dizisi, TOTAL grubunda 7.23 izlenme oranıyla zirvede yer aldı.

AB grubunda 5.19 reyting ile en çok izlenen yapım oldu.

20+ABC1 grubunda ise 6.89 oranla liderliğini pekiştirdi.

Fotoğraf: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanması, hem Çağla'nın hem de Doğan'ın hayatını altüst eder. Ablasını savunmak için elinden geleni yapan Çağla, Mahinur'un suskunluğu karşısında çaresiz kalırken; Doğan mahkemede herkesi sarsacak bir gerçeği açıklayarak Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü ortaya çıkarır. Bu açıklama Hancıoğlu ailesinde büyük bir krizi tetikler. Mahinur cezaevine gönderilirken Behram'ın öfkesi büyür, Çağla ile arasındaki hesaplaşma daha da sertleşir.

A.B.İ. reytinglerde rakip tanımadı! Salı gecesinin lideri oldu-4

Doğan ise hem Mahinur'u kurtarmak hem de geçmişte örtbas edilen suçların peşine düşmek için Çağla'nın yanında durur. Ancak Doğan'ın attığı bu adım, yalıda dengeleri altüst eder ve aile içinde geri dönüşü zor bir kırılmaya yol açar. Öte yandan Mahinur'un tutuklanması Melek'in tahliyesinin önünü açarken, Lamia'nın cezaevinde kurduğu karanlık plan yeni bir tehlikenin habercisi olur.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler