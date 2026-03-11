Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi 9. bölümüyle TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde birinci oldu.

Dizi TOTAL kategorisinde 7.23, AB kategorisinde 5.19, 20+ABC1 kategorisinde ise 6.89 reyting oranı elde etti.

Son bölümde Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırı iddiasıyla tutuklanması Çağla ve Doğan'ın hayatını etkiledi.

Doğan mahkemede Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü açıkladı.

Mahinur'un tutuklanması Melek'in tahliyesinin önünü açarken Lamia cezaevinde yeni bir plan kurdu.

Ünlü oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi, 9'uncu bölümüyle reyting listelerini altüst etti. ATV'nin sevilen yapımı, TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında zirveye oturarak Salı gecesinin tartışmasız galibi olduğunu kanıtladı. İzleyiciden tam not alan dizi, hem hikayesiyle hem de elde ettiği yüksek izlenme oranlarıyla rakiplerine fark attı.

Ünlü oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi, 9'uncu bölümüyle reyting listelerini altüst etti. ATV'nin sevilen yapımı, TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında zirveye oturarak Salı gecesinin tartışmasız galibi olduğunu kanıtladı. İzleyiciden tam not alan dizi, hem hikayesiyle hem de elde ettiği yüksek izlenme oranlarıyla rakiplerine fark attı.