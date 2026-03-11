Ünlü oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi, 9'uncu bölümüyle reyting listelerini altüst etti. ATV'nin sevilen yapımı, TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında zirveye oturarak Salı gecesinin tartışmasız galibi olduğunu kanıtladı. İzleyiciden tam not alan dizi, hem hikayesiyle hem de elde ettiği yüksek izlenme oranlarıyla rakiplerine fark attı.
|Kategori
|Reyting Oranı
|Sıralama
|TOTAL
|7.23
|1. Sırada
|AB
|5.19
|1. Sırada
|20+ABC1
|6.89
|1. Sırada
A.B.İ. dizisi, TOTAL grubunda 7.23 izlenme oranıyla zirvede yer aldı.
AB grubunda 5.19 reyting ile en çok izlenen yapım oldu.
20+ABC1 grubunda ise 6.89 oranla liderliğini pekiştirdi.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanması, hem Çağla'nın hem de Doğan'ın hayatını altüst eder. Ablasını savunmak için elinden geleni yapan Çağla, Mahinur'un suskunluğu karşısında çaresiz kalırken; Doğan mahkemede herkesi sarsacak bir gerçeği açıklayarak Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü ortaya çıkarır. Bu açıklama Hancıoğlu ailesinde büyük bir krizi tetikler. Mahinur cezaevine gönderilirken Behram'ın öfkesi büyür, Çağla ile arasındaki hesaplaşma daha da sertleşir.
Doğan ise hem Mahinur'u kurtarmak hem de geçmişte örtbas edilen suçların peşine düşmek için Çağla'nın yanında durur. Ancak Doğan'ın attığı bu adım, yalıda dengeleri altüst eder ve aile içinde geri dönüşü zor bir kırılmaya yol açar. Öte yandan Mahinur'un tutuklanması Melek'in tahliyesinin önünü açarken, Lamia'nın cezaevinde kurduğu karanlık plan yeni bir tehlikenin habercisi olur.