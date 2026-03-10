OYUN ARACILIĞIYLA TANIŞTILAR

Safiye Hanım, oğlunun adının Aykut olduğunu ve depo sorumlusu olarak çalıştığını söyledi. İkilinin internet üzerinden oynanan bir oyun aracılığıyla tanıştığını belirten kadın, oğlunun daha önce evlenmediğini ve çocuğu olmadığını ifade etti.