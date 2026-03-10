CANLI YAYIN
Müge Anlı'da Ece Küçükdoğanlı canlı yayında ortaya çıktı: Ailesiyle yüzleşti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 10 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Ece Küçükdoğanlı için ailesi gözyaşlarıyla yardım çağrısı yaptı. Genç kadının kendisinden yaşça büyük Aykut isimli bir kişiyle birlikte olduğu iddia edildi. Ece Küçükdoğanlı, günler sonra annesi ve babasının karşısına canlı yayında çıktı.

Türkiye'nin gündemine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Ece Küçükdoğanlı ile ilgili gelişmeler gündeme damga vurdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı / Fotoğrafların kaynağı ATV'dir.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇAĞRI YAPTI

Ailesi genç kadının bulunması için yardım çağrısında bulunurken, anne ve baba kızlarının eve dönmesi için gözyaşları içinde çağrı yaptı.

Müge Anlı'da Ece Küçükdoğanlı canlı yayında ortaya çıktı: Ailesiyle yüzleşti-3

"ECE OĞLUMLA BİRLİKTE"

Canlı yayına İzmir'den bağlanan Safure isimli bir kadın ise 36 yaşındaki oğlunun Ece Küçükdoğanlı ile birlikte olduğunu öne sürdü.

Müge Anlı'da Ece Küçükdoğanlı canlı yayında ortaya çıktı: Ailesiyle yüzleşti-4

OYUN ARACILIĞIYLA TANIŞTILAR

Safiye Hanım, oğlunun adının Aykut olduğunu ve depo sorumlusu olarak çalıştığını söyledi. İkilinin internet üzerinden oynanan bir oyun aracılığıyla tanıştığını belirten kadın, oğlunun daha önce evlenmediğini ve çocuğu olmadığını ifade etti.

Müge Anlı'da Ece Küçükdoğanlı canlı yayında ortaya çıktı: Ailesiyle yüzleşti-5

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Program sırasında ortaya atılan iddiaların ardından Ece Küçükdoğanlı da canlı yayına bağlandı. Kayıp olmadığını söyleyen genç kadın "Jandarmaya kayıp olmadığımı bildirecektim" dedi.

Müge Anlı'da Ece Küçükdoğanlı canlı yayında ortaya çıktı: Ailesiyle yüzleşti-6

"ONLARLA İLETİŞİMDE KALMAK İSTEMİYORUM"

Ece Küçükdoğanlı ayrıca iyi olduğuna dair çevresine ses kaydı gönderdiğini belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Genç kadın ailesiyle iletişim kurmak istemediğini dile getirerek "İnanın onlarla iletişimde kalmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da Ece Küçükdoğanlı canlı yayında ortaya çıktı: Ailesiyle yüzleşti-7

GENÇ KIZ CANLI YAYINA KATILDI

Öte yandan programın ilerleyen dakikalarında Ece Küçükdoğanlı, birlikte olduğu iddia edilen Aykut ve Aykut'un annesi de stüdyoya geldi. Genç kadın canlı yayında ailesinin karşısına çıkarak yaşananların ardından ilk kez yüz yüze konuştu.

