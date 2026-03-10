Türkiye'nin gündemine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Ece Küçükdoğanlı ile ilgili gelişmeler gündeme damga vurdu.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇAĞRI YAPTI
Ailesi genç kadının bulunması için yardım çağrısında bulunurken, anne ve baba kızlarının eve dönmesi için gözyaşları içinde çağrı yaptı.
"ECE OĞLUMLA BİRLİKTE"
Canlı yayına İzmir'den bağlanan Safure isimli bir kadın ise 36 yaşındaki oğlunun Ece Küçükdoğanlı ile birlikte olduğunu öne sürdü.
OYUN ARACILIĞIYLA TANIŞTILAR
Safiye Hanım, oğlunun adının Aykut olduğunu ve depo sorumlusu olarak çalıştığını söyledi. İkilinin internet üzerinden oynanan bir oyun aracılığıyla tanıştığını belirten kadın, oğlunun daha önce evlenmediğini ve çocuğu olmadığını ifade etti.
CANLI YAYINA BAĞLANDI
Program sırasında ortaya atılan iddiaların ardından Ece Küçükdoğanlı da canlı yayına bağlandı. Kayıp olmadığını söyleyen genç kadın "Jandarmaya kayıp olmadığımı bildirecektim" dedi.
"ONLARLA İLETİŞİMDE KALMAK İSTEMİYORUM"
Ece Küçükdoğanlı ayrıca iyi olduğuna dair çevresine ses kaydı gönderdiğini belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Genç kadın ailesiyle iletişim kurmak istemediğini dile getirerek "İnanın onlarla iletişimde kalmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
GENÇ KIZ CANLI YAYINA KATILDI
Öte yandan programın ilerleyen dakikalarında Ece Küçükdoğanlı, birlikte olduğu iddia edilen Aykut ve Aykut'un annesi de stüdyoya geldi. Genç kadın canlı yayında ailesinin karşısına çıkarak yaşananların ardından ilk kez yüz yüze konuştu.