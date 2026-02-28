Aynı Yağmur Altında bu akşam atv’de: Ali ve Rosa dönüşü olmayan bir yolda!
Bu akşam atv’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aynı Yağmur Altında’da bu hafta yer yerinden oynuyor; Ali cinayet suçlamasıyla kaçış yoluna girerken, Rosa, büyük bir yalanın ortasında kalır.
- Ali cinayetle suçlanırken kaçarak izini kaybettirdi
- Koray, Dilan'ı tehdit ederek Rosa ve Ali arasındaki gizli bağla ilgili ipucu elde etti
- Rosa, Ali'den uzaklaşmaya çalışırken bir yalanın içine düştü
- 'Aynı Yağmur Altında' dizisi her pazar saat 20:00'de ATV'de yayınlanıyor
Ali'nin cinayetle suçlanması Aydanlar evinde büyük bir panik yaratırken Ali, tehlikeli kaçış hamlesiyle bir süreliğine izini kaybettirir. Koray, Dilan'ı tehdit ederek Rosa ile Ali arasındaki gizli bağa dair önemli bir ipucu yakalar.
Rosa, Ali'yi kendinden tamamen koparmaya çalışırken büyük bir yalanın ortasında kalır. Ali ise Rosa'ya duyduğu öfke nedeniyle dönüşü olmayan bir yola girer.Aynı Yağmur Altında 4.bölüm fragmanı
AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCU KADROSU
Berfin Nilsu Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve), Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt)
'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.