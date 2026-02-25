A.B.İ. yine rakip tanımadı: Reytingde adını zirveye yazdırdı!
ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ., yayınlanan 7'nci bölümüyle ekranlarda adeta fırtına estirdi. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dev yapım, dün akşam rakiplerini tek tek geride bırakarak tüm reyting gruplarında zirvenin tek sahibi oldu.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., 7'nci bölümüyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. İlgiyle izlenen dizi, reyting listelerinde de birinci sıraya yerleşti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melek'in intihara kalkıştığı haberi herkesi altüst eder. Depoda silah sesiyle sarsılan Doğan, Sinan'ı kurtarmayı başarır ancak yerde bulduğu bir domino taşı, gece yaşananların izini Çağla'ya kadar götürür. Hastanede yaşam mücadelesi veren Melek'in hayati tehlikeyi atlatması aileye derin bir nefes aldırır. Ancak Melek'in hücre cezası alması ve bu sürecin ardında Genco'nun olduğu gerçeği yeni bir gerilimin fitilini ateşler. Doğan, kardeşini korumak için sınırlarını zorlar; Genco ile yüzleşmesi ise iki taraf arasında geri dönülmez bir kırılmaya yol açar. Öte yandan Behram'ın gerçek kimliği ve geçmişteki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkmaya başlar. Sinan'ın yıllar önce yaşadığı büyük aşk ve o aşkın trajik sonu, bugünün düşmanlıklarına yeni bir ışık tutar.