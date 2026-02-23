Domino taşı her şeyi ortaya çıkarıyor: Geçmişteki sırlar dengeleri değiştiriyor

Depoda silah sesiyle sarsılan Doğan, Sinan'ı kurtarmayı başarır ancak yerde bulduğu bir domino taşı, gece yaşananların izini Çağla'ya kadar götürür. Hastanede yaşam mücadelesi veren Melek'in hayati tehlikeyi atlatması aileye derin bir nefes aldırır.

A.B.İ. 7. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

Ancak Melek'in hücre cezası alması ve bu sürecin ardında Genco'nun olduğu gerçeği yeni bir gerilimin fitilini ateşler. Doğan, kardeşini korumak için sınırlarını zorlar; Genco ile yüzleşmesi ise iki taraf arasında geri dönülmez bir kırılmaya yol açar.