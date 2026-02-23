Domino taşı her şeyi ortaya çıkarıyor: Geçmişteki sırlar dengeleri değiştiriyor
OGM Pictures imzalı dizide 7. bölüm heyecanı yarın akşam zirveye çıkıyor. Melek’in intihar girişimi aileyi sarsarken, Doğan’ın depoda bulduğu bir domino taşı tüm dengeleri değiştiriyor. Genco ile yaşanacak büyük yüzleşme geri dönüşü olmayan bir kırılmanın habercisi olurken, geçmişteki sırlar bir bir gün yüzüne çıkıyor.
Melek'in intihara kalkıştığı haberi herkesi altüst eder.
Depoda silah sesiyle sarsılan Doğan, Sinan'ı kurtarmayı başarır ancak yerde bulduğu bir domino taşı, gece yaşananların izini Çağla'ya kadar götürür. Hastanede yaşam mücadelesi veren Melek'in hayati tehlikeyi atlatması aileye derin bir nefes aldırır.
Ancak Melek'in hücre cezası alması ve bu sürecin ardında Genco'nun olduğu gerçeği yeni bir gerilimin fitilini ateşler. Doğan, kardeşini korumak için sınırlarını zorlar; Genco ile yüzleşmesi ise iki taraf arasında geri dönülmez bir kırılmaya yol açar.
Öte yandan Behram'ın gerçek kimliği ve geçmişteki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkmaya başlar. Sinan'ın yıllar önce yaşadığı büyük aşk ve o aşkın trajik sonu, bugünün düşmanlıklarına yeni bir ışık tutar.
A.B.İ. KÜNYE
Yapım:OGM PICTURES
Yapımcı:Onur Güvenatam
Yönetmen:Cem Karcı
Senaryo:Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş
Oyuncular:Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia)