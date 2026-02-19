A.B.İ. son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi!

ATV'ninreyting rekorları kıran dizisi 'A.B.İ." önceki akşam altıncı bölümüyle ekrana geldi. İzleyiciyi ekrana kilitleyen dizisin son bölümünde şunlar yaşandı; Çağla'yı kaçıranlar, hem ses kaydını dinletip hem de görüntüleri izleterek babasının katilinin Sinan olduğunu düşünmesini sağladı. Bununla yüzleşen Çağla, Sinan'a karşı büyük bir öfkeyle dolarken, Doğan cephesinde de yeni bir tehdit ortaya çıktı. Şimşek adlı kişi, Doğan'a Melek'in özgürlüğü karşılığında 72 saat içinde İstanbul'u terk etmesi şartını iletti. Yaşadıklarının ardından soluğu Behram'ın yanında alan Çağla, gözyaşları içinde ona sarıldı. "Babam neden öldürüldüyse, ablamın bu hâle gelmesinin sebebi de o" diyerek gerçeğin peşine düşen Çağla, yaşananların ardındaki karanlığı aydınlatmaya kararlıydı. Ancak Çağla'nın, Doğan'dan gizli şekilde Sinan ve Altın'a ait fotoğrafları polise götürmesi ve ardından polislerin Hancıoğlu Yalısı'na gelmesi büyük bir şok yarattı.



MELEK İNTİHARA SÜRÜKLENDİ

Bu hamle karşısında Doğan, Çağla ile yollarını ayırma kararı aldı. Sinan ise Doğan'a içini döktü; "Beni hiç adam yerine koymadığı için onu öldürmek istedim" sözlerinin ardından, onu öldürmediğini söyledi. Bu sırada Genco, Sinan'ı konuşturmak için Çağla'ya getirdi. Gözleri bağlı olan Sinan, karşısındakinin Mahinur olduğunu sanarak "Mahi'm, ömrüm..." sözlerini sarf edince Çağla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Şimşek ise Melek'e babasına duyduğu öfkeyi yazdığı günlüğün sayfasını gönderdi. Ardından hapları yollayarak Melek'i intihara sürükledi. Melek'in intihar haberini alan Doğan derinden sarsıldı.