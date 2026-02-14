Hızlı ve Öfkeli 10 bu akşam 20'de atv'de! İşte oyuncuları ve konusu

Dante, Dom'un en değer verdiği şeyleri hedef alarak onu psikolojik olarak yıkmayı amaçlıyor.

Dom ve ailesi, bugüne kadar birçok zorlu görevi başarıyla tamamladı ancak karşılarındaki düşman şimdiye kadar en acımasızı olabilir. Geçmişin hesaplaşmaları gün yüzüne çıkarken ekip, hem kendi iç bağlarını korumak hem de Dante'nin planlarını bozmak için zamana karşı yarışıyor.