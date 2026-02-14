Hızlı ve Öfkeli 10 bu akşam 20'de atv'de! İşte oyuncuları ve konusu
Aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli 10 bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dominic Toretto ve ekibi geçmişten gelen tehlikeli bir düşmanla karşı karşıya kalırken heyecanın dozu zirveye çıkıyor. Yüksek tempolu sahneleri ve güçlü kadrosuyla film nefes kesen bir macera vadediyor.
- Hızlı ve Öfkeli serisinin onuncu filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak.
- Filmde Dominic Toretto ve ekibi, uyuşturucu baronu Hernan Reyes'in oğlu Dante'nin intikamıyla karşı karşıya kalıyor.
- Dante, Dom'un en değer verdiği şeyleri hedef alarak onu psikolojik olarak yıkmayı amaçlıyor.
- Başrolde Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Jason Statham ve John Cena yer alıyor.
- 2001 yılında başlayan seri, yüksek tempolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla küresel bir fenomene dönüştü.
Aksiyon tutkunlarının vazgeçilmez serisi Hızlı ve Öfkeli, onuncu filmiyle bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2001 yılında başlayan ve yıllar içinde küresel bir fenomene dönüşen seri yüksek tempolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor. İşte "Hızlı ve Öfkeli 10" hakkında merak edilenler…
🎬 Hızlı ve Öfkeli 10 Filminin Konusu Ne?
Serinin onuncu halkasında Dominic Toretto ve ekibi geçmişten gelen tehlikeli bir düşmanla karşı karşıya kalıyor. Yıllar önce alt edilen uyuşturucu baronu Hernan Reyes'in oğlu Dante intikam ateşiyle Dom'un peşine düşüyor.
Dante'nin tek amacı var. Dom'un en değer verdiği şeyleri hedef almak ve onu psikolojik olarak yıkmak. Bu kez mücadele sadece hız ve güçle değil aynı zamanda zeka ve stratejiyle veriliyor.
Dom ve ailesi, bugüne kadar birçok zorlu görevi başarıyla tamamladı ancak karşılarındaki düşman şimdiye kadar en acımasızı olabilir. Geçmişin hesaplaşmaları gün yüzüne çıkarken ekip, hem kendi iç bağlarını korumak hem de Dante'nin planlarını bozmak için zamana karşı yarışıyor.
Hızlı ve Öfkeli 10 Oyuncu Kadrosu
- Vin Diesel – Dominic "Dom" Toretto
- Jason Statham – Deckard Shaw
- Jason Momoa – Dante
- Michelle Rodriguez – Letty Ortiz
- John Cena – Jakob Toretto
- Brie Larson – Tess
- Tyrese Gibson – Roman Pearce
- Chris Ludacris Bridges – Tej Parker
- Jordana Brewster – Mia Toretto
- Nathalie Emmanuel – Ramsey
- Sung Kang – Han Lue
- Scott Eastwood – Little Nobody
- Helen Mirren – Queenie
- Charlize Theron – Cipher
- Rita Moreno
- Cardi B – Leysa
Not: Serinin önceki filmlerinde Dom'un en yakın dostu Brian O'Conner karakterine hayat veren Paul Walker, 2013 yılında hayatını kaybetmişti.