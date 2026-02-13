Kuruluş Orhan’da meydan dondu! Hançer boğaza dayandı | Fetih ateşi Gemlik’te yandı

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kuruluş Orhan' izleyici ekrana kilitledi. Dizinin önceki gün yayınlanan bölümünde şunlar yaşandı; Flavius'un hançerini Sultan Orhan'a dayamasıyla meydanda nefesler tutuldu. Alplerin ileri atılmasına engel olan Sultan Orhan, yüzünü düşmanına çevirerek sükûnetini bozmadı. Flavius'un, "Bana korkmadığını söyleme!" sözlerine karşılık Orhan Bey'in ayetle cevap vermesi geceye damga vurdu: "Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur." Yunus Emre ilahisinin yükseldiği anlarda Flavius'un zihninde geçmişe dair görüntülerin canlanması, karakterin iç dünyasında derin bir kırılmanın habercisi oldu.

SARAY'DA SARSINTI!

Bursa'da karışıklık çıktığını öğrenen Sultan Orhan, şehre adeta yıldırım gibi döndü. Sorumluyu tespit eden Orhan Gazi'nin verdiği ölüm hükmü, devlet otoritesinin tartışılmaz olduğunu bir kez daha gösterdi. Öte yandan Nilüfer Hatun, Orhan Bey'in ağzından imparatorun Asporça ile evlilik teklifini duydu. Büyük bir sarsıntı yaşayan Nilüfer'i, Sultan Orhan'ın "Kabul etmeyeceğim." sözleri teskin etti. Ancak sarayda duygusal fay hatları artık derinleşmişti.

GEMLİK'İN FETHİ



Şahinşah Bey'in, Orhan'a vadettiği saatte ortaya çıkmaması ihanet şüphesini güçlendirdi. Babasının karanlık hamleleri karşısında yıkılan Yiğit, onu bu yoldan döndürmeye çalıştı. Bu karmaşa sürerken Cerkutay'ın destek verdiği planla Gemlik Kalesi zaptedildi. Osmanlı birlikleri kalede konuşlanırken, Orhan Gazi stratejik üstünlüğü ele geçirdi. Savaşın kaçınılmaz hâle geldiği noktada Orhan Gazi ve Prenses Asporça, birbirlerine son sözlerini söyledi. Ardından iki ordu da meydanda vaziyet aldı.