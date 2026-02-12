‘A.B.İ.’ reytingleri ezdi geçti! Beşinci bölümde zirve yine değişmedi

ATV ekranlarında fırtınalar estiren 'A.B.İ.' beşinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,14 izlenme oranıve %24,78 izlenme payı, AB'de %5,99 izlenme oranıve %18,09 izlenme payı 20+ABC1'de %8,54 izlenme oranıve %22,58 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. Dizinin son bölümünde şunlar yaşandı; Doğan'ın Behram'ın gerçek kimliğini öğrenmesiyle başlayan yüzleşme, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkardı. Bunun üzerine Behram, katilin kim olduğunu bildiğini söyleyerek geçmişini temize çıkaracak belgeleri istedi ve kara kutunun Yılmaz'da olduğunu dile getirdi. Bu itirafla birlikte tüm dengeler bir kez daha değişirken Doğan, Melek'e kavuşabilmek için vakit kaybetmeden harekete geçti.

TAHİR HANCIOĞLU GÖZLERİNİ AÇTI!

Diğer yandan Çağla, Behram'ın ofisini basarak öfkesini kontrol edemedi. Çağla'nın, "Ben sana abi dedim..." sözleri karşısında Behram, atılan iftirayı anlatmaya çalıştı. Her ne kadar Behram'a inanmak istemese de, Çağla'nın zihninde soru işaretleri oluşmaya başladı. Behram ise babasının katilinin kimliğine dair gerçeğin Yılmaz'da olduğunu Çağla'ya söyledi. Doğan ve Çağla, artık aynı hedef uğruna mücadele etmeye başladı. Tüm bunlar yaşanırken Tahir Hancıoğlu'nun gözlerini açtı.