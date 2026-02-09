Avlu dizisi izleyicisine kötü haber: Vahide Perçin ve Ceren Moraylı kadro askıya alındı

Limon Film daha önce Kapadokya'da çektiği Kızgın Topraklar dizisinde de benzer kanal sorunu yaşamış ve proje yayınlanamamıştı.

Show TV ile yapılan görüşmeler sona gelmişken, kanalın satış iddiaları resmi sözleşmelerin tamamlanmasını engelledi.

Yapım şirketi nisan ayında yeni sezon için ön tanıtım paylaşmış ve izleyiciye mesaj vermişti.

Limon Film tarafından hazırlanan proje için Ceren Moray, Vahide Perçin, Su Burcu Yazgı Coşkun, Alican Yücesoy, Esra Dermancıoğlu ve Nergis Öztürk ile prensipte anlaşma sağlanmıştı.

Prensipte anlaşılan dev oyuncu kadrosuna rağmen Show TV'deki satış ve yönetim belirsizliği projenin rafa kalkmasına neden oldu.

2025 Nisan ayında yayımlanan tanıtımına rağmen, Show TV ile yapılan görüşmeler resmiyete dökülemedi.

📜 PROJENİN DURDURULMA NEDENLERİ VE DETAYLAR

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, Avlu'nun ekranlara dönüşü sadece bir ihtimal değil, somut bir hazırlık süreciydi. Ancak gelinen noktada dizi sektörü büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldı: