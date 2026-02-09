PODCAST CANLI YAYIN

Avlu dizisi izleyicisine kötü haber: Vahide Perçin ve Ceren Moraylı kadro askıya alındı

Bir döneme damga vuran Avlu dizisinin nisan ayındaki tanıtımla başlayan geri dönüş yolculuğu, 9 Şubat 2026 itibarıyla kanal yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklar sonucu süresiz olarak askıya alındı.

  • Show TV'de yayınlanması planlanan Avlu dizisinin yeni sezonu, kanaldaki satış ve yönetim belirsizliği nedeniyle rafa kalktı.
  • Limon Film tarafından hazırlanan proje için Ceren Moray, Vahide Perçin, Su Burcu Yazgı Coşkun, Alican Yücesoy, Esra Dermancıoğlu ve Nergis Öztürk ile prensipte anlaşma sağlanmıştı.
  • Yapım şirketi nisan ayında yeni sezon için ön tanıtım paylaşmış ve izleyiciye mesaj vermişti.
  • Show TV ile yapılan görüşmeler sona gelmişken, kanalın satış iddiaları resmi sözleşmelerin tamamlanmasını engelledi.
  • Limon Film daha önce Kapadokya'da çektiği Kızgın Topraklar dizisinde de benzer kanal sorunu yaşamış ve proje yayınlanamamıştı.

Prensipte anlaşılan dev oyuncu kadrosuna rağmen Show TV'deki satış ve yönetim belirsizliği projenin rafa kalkmasına neden oldu.

2025 Nisan ayında yayımlanan tanıtımına rağmen, Show TV ile yapılan görüşmeler resmiyete dökülemedi.

📜 PROJENİN DURDURULMA NEDENLERİ VE DETAYLAR

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, Avlu'nun ekranlara dönüşü sadece bir ihtimal değil, somut bir hazırlık süreciydi. Ancak gelinen noktada dizi sektörü büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldı:

  • Kanal Belirsizliği: Show TV ile yürütülen görüşmelerde sona gelinmişken, kanalda yaşanan yönetim süreci değişikliği tüm süreci kilitledi. Kanalın satışıyla ilgili iddialar ve belirsizlikler, resmi sözleşmelerin tamamlanmasını engelledi.

  • Tanıtım Yayınlanmıştı: Yapım şirketi, izleyiciyi heyecanlandırmak adına nisan ayında bir ön tanıtım paylaşmış ve "yeni sezon" mesajı vermişti.

  • Benzer Kader: Limon Film, daha önce Kapadokya'da çektiği Kızgın Topraklar dizisinde de benzer bir kanal sorunu yaşamış ve yüksek bütçeli proje izleyiciyle buluşamamıştı.

Vahide Perçin'e senaryo gitmiş, Ceren Moray ve Alican Yücesoy ile prensipte el sıkışılmıştı.

🎭 PRENSİPTE ANLAŞILAN DEV KADRO

Dizinin hazırlık aşamasında birçok yıldız isimle el sıkışılmıştı. İşte kadroda yer alması planlanan o isimler:

OyuncuNotlar
Ceren MorayAzra karakteriyle dönüşü bekleniyordu.
Vahide PerçinSenaryo gönderilen ve kadroya katılması en çok istenen isimdi.
Su Burcu Yazgı CoşkunGenç kadronun en dikkat çeken transferiydi.
Alican YücesoyKadronun kilit erkek oyuncusu olarak konuşuluyordu.
Esra DermancıoğluYeni dönemin etkili karakterlerinden biri olacaktı.
Nergis ÖztürkDizinin eski sezonlarındaki gücünü koruması planlanıyordu.

Kanaldaki yönetim değişikliği ve olası satış süreci, dizinin bütçe onayını ve sözleşmelerini engelledi. (Fotoğraflar: Star TV)

Yapım şirketi, kanal tarafındaki belirsizlikler çözülene kadar çekimlere başlamama kararı aldı. Oyuncuların bu süreçte yeni projelere yönelip yönelmeyeceği ise merak konusu. Eğer Show TV'deki satış süreci kısa sürede netleşmezse, Avlu'nun başka bir platforma veya kanala taşınması ihtimali zayıf görülüyor; zira maliyetler ve kanal stratejileri bu boyuttaki projeler için belirleyici rol oynuyor.

