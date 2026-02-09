Avlu dizisi izleyicisine kötü haber: Vahide Perçin ve Ceren Moraylı kadro askıya alındı
Bir döneme damga vuran Avlu dizisinin nisan ayındaki tanıtımla başlayan geri dönüş yolculuğu, 9 Şubat 2026 itibarıyla kanal yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklar sonucu süresiz olarak askıya alındı.
Hızlı Özet Göster
- Show TV'de yayınlanması planlanan Avlu dizisinin yeni sezonu, kanaldaki satış ve yönetim belirsizliği nedeniyle rafa kalktı.
- Limon Film tarafından hazırlanan proje için Ceren Moray, Vahide Perçin, Su Burcu Yazgı Coşkun, Alican Yücesoy, Esra Dermancıoğlu ve Nergis Öztürk ile prensipte anlaşma sağlanmıştı.
- Yapım şirketi nisan ayında yeni sezon için ön tanıtım paylaşmış ve izleyiciye mesaj vermişti.
- Show TV ile yapılan görüşmeler sona gelmişken, kanalın satış iddiaları resmi sözleşmelerin tamamlanmasını engelledi.
- Limon Film daha önce Kapadokya'da çektiği Kızgın Topraklar dizisinde de benzer kanal sorunu yaşamış ve proje yayınlanamamıştı.
Prensipte anlaşılan dev oyuncu kadrosuna rağmen Show TV'deki satış ve yönetim belirsizliği projenin rafa kalkmasına neden oldu.
📜 PROJENİN DURDURULMA NEDENLERİ VE DETAYLAR
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, Avlu'nun ekranlara dönüşü sadece bir ihtimal değil, somut bir hazırlık süreciydi. Ancak gelinen noktada dizi sektörü büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldı:
Kanal Belirsizliği: Show TV ile yürütülen görüşmelerde sona gelinmişken, kanalda yaşanan yönetim süreci değişikliği tüm süreci kilitledi. Kanalın satışıyla ilgili iddialar ve belirsizlikler, resmi sözleşmelerin tamamlanmasını engelledi.
Tanıtım Yayınlanmıştı: Yapım şirketi, izleyiciyi heyecanlandırmak adına nisan ayında bir ön tanıtım paylaşmış ve "yeni sezon" mesajı vermişti.
Benzer Kader: Limon Film, daha önce Kapadokya'da çektiği Kızgın Topraklar dizisinde de benzer bir kanal sorunu yaşamış ve yüksek bütçeli proje izleyiciyle buluşamamıştı.
🎭 PRENSİPTE ANLAŞILAN DEV KADRO
Dizinin hazırlık aşamasında birçok yıldız isimle el sıkışılmıştı. İşte kadroda yer alması planlanan o isimler:
|Oyuncu
|Notlar
|Ceren Moray
|Azra karakteriyle dönüşü bekleniyordu.
|Vahide Perçin
|Senaryo gönderilen ve kadroya katılması en çok istenen isimdi.
|Su Burcu Yazgı Coşkun
|Genç kadronun en dikkat çeken transferiydi.
|Alican Yücesoy
|Kadronun kilit erkek oyuncusu olarak konuşuluyordu.
|Esra Dermancıoğlu
|Yeni dönemin etkili karakterlerinden biri olacaktı.
|Nergis Öztürk
|Dizinin eski sezonlarındaki gücünü koruması planlanıyordu.
Yapım şirketi, kanal tarafındaki belirsizlikler çözülene kadar çekimlere başlamama kararı aldı. Oyuncuların bu süreçte yeni projelere yönelip yönelmeyeceği ise merak konusu. Eğer Show TV'deki satış süreci kısa sürede netleşmezse, Avlu'nun başka bir platforma veya kanala taşınması ihtimali zayıf görülüyor; zira maliyetler ve kanal stratejileri bu boyuttaki projeler için belirleyici rol oynuyor.