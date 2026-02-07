Kadın Kral bu akşam 8'de atv'de! İşte konusu ve oyuncuları

Film, 18. ve 19. yüzyıllar arasında Batı Afrika'nın en güçlü devletlerinden biri olan Dahomey Krallığının güvenliğini sağlayan, tamamı kadınlardan oluşan efsanevi savaşçı birliği Agojie'nin hikâyesini konu alıyor. Hikâyenin merkezinde birliğin lideri General Nanisca ile aralarına yeni katılan hırslı genç savaşçı Nawi yer alıyor.

Erkek egemen bir dünyada hem sömürgeciler ve rakip krallıklar gibi dış tehditlerle hem de krallık içindeki siyasi entrikalarla mücadele eden Agojie savaşçıları; özgürlükleri, onurları ve vatanları için amansız bir direniş sergiliyor. Film, kadın gücü, dayanışma ve cesaret temalarını epik bir anlatımla işliyor.