Kadın Kral bu akşam 8'de atv'de! İşte konusu ve oyuncuları
Gerçek olaylardan ilham alan Kadın Kral bu akşam saat 20.00’de atv’de. Batı Afrika’nın efsanevi kadın savaşçıları Agojie’nin destansı mücadelesini konu alan film cesaret, özgürlük ve dayanışmayı görkemli savaş sahneleriyle ekrana taşıyor.
Sinema dünyasında büyük ses getiren görkemli savaş sahneleriyle hafızalara kazınan Kadın Kral (The Woman King), bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Gerçek olaylardan esinlenen güçlü hikâyesiyle dikkat çeken filmle ilgili merak edilen tüm detayları derledik.
Kadın Kral Filminin Konusu Nedir?
Film, 18. ve 19. yüzyıllar arasında Batı Afrika'nın en güçlü devletlerinden biri olan Dahomey Krallığının güvenliğini sağlayan, tamamı kadınlardan oluşan efsanevi savaşçı birliği Agojie'nin hikâyesini konu alıyor. Hikâyenin merkezinde birliğin lideri General Nanisca ile aralarına yeni katılan hırslı genç savaşçı Nawi yer alıyor.
Erkek egemen bir dünyada hem sömürgeciler ve rakip krallıklar gibi dış tehditlerle hem de krallık içindeki siyasi entrikalarla mücadele eden Agojie savaşçıları; özgürlükleri, onurları ve vatanları için amansız bir direniş sergiliyor. Film, kadın gücü, dayanışma ve cesaret temalarını epik bir anlatımla işliyor.
Kadın Kral Filminin Oyuncuları Kimler?
Oscar ödüllü oyuncu Viola Davis'in başrolünde yer aldığı filmin güçlü oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Viola Davis – General Nanisca
Thuso Mbedu – Nawi
Lashana Lynch – Izogie
Sheila Atim – Amenza
John Boyega – Kral Ghezo
Hero Fiennes Tiffin – Santo Ferreira
Jordan Bolger – Malik
Kadın Kral Ne Zaman Çekildi?
Filmin çekimleri 2021'in son aylarında başladı ve 2022'nin başlarında tamamlandı. Hikâye Benin'de (eski Dahomey) geçmesine rağmen prodüksiyon için Güney Afrika tercih edildi.
Kadın Kral Nerede Çekildi?
Özellikle KwaZulu-Natal bölgesi ve Durban çevresindeki ormanlar, nehirler ve geniş düzlükler kullanıldı. Bu doğal mekânlar, 1800'lü yılların Afrika atmosferini izleyiciye en gerçekçi şekilde yansıtmak amacıyla özenle seçildi.
Aşağıdaki bağlantıdan saat 20:00'de filmi seyredebilirsiniz.