Kuruluş Orhan’da nefes kesen gece!

Atv'nin tarihimize götüren dizisi 'Kuruluş Orhan', önceki gün yayınlanan bölümüyle nefes kesti. Temurtaş'ın şehzadeleri kaçırma planının bozulmasıyla başlayan bölüm, Bizans cephesindeki entrikalar ve obadaki çatışmalarla geceye damga vurdu. Temurtaş'ın ordusunu bozguna uğratan Sultan Orhan, gözünü bu kez taht mücadelesiyle karışan Bizans'a çevirdi. Orhan Bey, ordusunu İznik ile İzmit arasına yerleştirmek için planlarını netleştirirken, Bizans cephesinde kritik gelişmeler yaşandı.

BİRLİK MESAJI!

Sultan Orhan, savaşta esir aldığı Temurtaş'ı bağlı halde elçilerin önüne çıkartarak kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Türk beylerine tarihi bir çağrıda bulunan Orhan Bey, "Anadolu'yu birlikte Türk'ün yurdu yapalım" sözleriyle birlik mesajı verdi. Bölümün finalinde zikir halkasına katılan Sultan Orhan, arkasından sinsice yaklaşan Flavius karşısında büyük bir metanet sergiledi. Flavius'un hamlesinin nereye varacağı ise izleyicide büyük bir merak uyandırdı.

DİLDE ZİKİR GÖNÜLDE TESLİMİYET

Yayınlanan son bölümde; zikir sahnesi, izleyicilere derin bir manevî atmosfer yaşattı. Yunus Emre'nin dizelere döktüğü ilahinin yankılandığı sahne, yalnız Allah'a olan teslimiyetin gücünü de gösterdi. Zikir halkasında yerini alan Sultan Orhan, dillerde ilahi, gönüllerde iman ile Hak yolunda teslimiyetini ortaya koydu.

GERMİYANOĞLU MEHMET BEY GELİYOR!

Yeni hikayesi, büyüyen dünyası ve uçlardan Anadolu'ya yayılan çatışma hatlarıyla yoluna emin adımlarla devam eden 'Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna bir önemli isim daha katıldı. Baran Akbulut dizide Germiyanoğlu Mehmet Bey karakterine hayat verecek.