ATV'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında' seyirciyi ekrana kilitleyecek!

Atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Taro Emir Tekin'in hayat verdiği, güçlü bir ailenin varisi olan Koray Karanoğlu hırslı, kontrolcü ve mesafeli bir gençtir. Rosa'ya duyduğu yoğun aşk, onun en zayıf noktası olurken, Ali'yle arasındaki gerilimin de temel nedenlerinden biridir. Dışarıdan kendinden emin ve soğukkanlı görünse de içinde derin bir yalnızlık ve sevilme ihtiyacı taşır. Gücü bir üstünlük alanı olarak gören Koray, kaybetme korkusuyla hareket eden, sert bir karakterdir.

DUYGUSAL YOLCULUK...

Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Tekin şu ifadelere yer verdi: 'Usta oyuncular ve çok sevdiğim arkadaşlarımla oynayacağım. İzleyicimizi farklı açılardan, farklı bir duygusal yolculuğa çıkaracağız. Ben, Koray karakteriyle sizi fazlasıyla sinirlendirmeyi hedefliyorum.'