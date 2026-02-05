Hülya Avşar Fazilet Aydan karakterini anlattı!

ATV'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizide Hülya Avşar'ın hayat verdiği Fazilet Aydan, güçlü duruşu, keskin zekası ve kontrol etmeyi seven yapısıyla dikkat çeken bir kadındır. Paraya ve statüye verdiği önem, onun hayata karşı sert bir kabuk geliştirmesine neden olurken, geçmişinde sakladığı sırlar Fazilet'i içten içe yoran bir yük haline gelir. Soğukkanlı görünümünün ardında bastırdığı duygularla yaşayan Fazilet, hikayenin yönünü değiştiren en etkili karakterlerden biri olacak.

'HIRSLI BİR KADIN'

Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Hülya Avşar, "Fazilet yaşadıklarını hak etmediğini düşünen bir kadın. Herkese karşı sinirli, herkese karşı bir hırsı var. Hikayenin içinde emin adımlarla hedefine yürüyen bir kadın. Hem sevilebilecek bir karakter, hem korkulacak bir karakter; ikisinin ortası bir çizgi, önemli bir çizgi" ifadelerini kullanarak diziyi sabırsızlıkla bekleyenleri heyecanlandırdı.