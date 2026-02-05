A.B.İ. reytingleri sildi süpürdü! Sır perdesi aralandı

Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen önceki 'A.B.İ.', önceki gün yayınlanan dördüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,84 izlenme oranı ve %25,67 izlenme payı, AB'de %8,27 izlenme oranı ve %22,96 izlenme payı 20+ABC1'de %10,04 izlenme oranı ve %24,61 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.

SIR PERDESİ ARALANDI

Behram'ın geçmişini araştırmaya devam eden Doğan, Melek'i hapisten çıkarmanın tek yolunun fotoğrafta Behram'ın yanında yer alan kişilerin kimliğini ortaya çıkarmak olduğunu düşündü. Behram cephesine Doğan'dan sert bir hamle geldi. Doğan, polise ihbarda bulunarak Behram hakkında yakalama kararı çıkarılmasını sağladı. Genco'yu konuşturmaya çalışan Doğan, Behram'ın aslında Berdan olduğunu çözdü. Ardından Behram'ın karşısına çıkan Doğan, "Geçmiş olsun Berdan Sancar" sözleriyle gerçeği yüzüne vurdu.