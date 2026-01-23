Kuruluş Orhan yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de atv’de!

ATVekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan 11. bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Orhan Bey'in adalet anlayışı, düşmanlarına karşı verdiği sert hükümler ve Osmanlı Devleti'ni ilan ettiği anlar geceye damga vurdu. Dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle yayın gecesi boyunca Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı.

İLK AKÇE BASILDI!

Bursa'da esnafı ziyaret eden Orhan Bey, halkın sorunlarını birebir dinledi. Gayrimüslim esnafa hitap eden Orhan Bey, "Teraziniz adaletten şaşmadığı müddetçe gönlünüz rahat olsun" sözleriyle güven verdi. İmparatordan alınacak altınların esnafın ticaretine destek olarak kullanılacağını açıklaması, şehir halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Kara Halil'in getirdiği basılan ilk akçeyi gören Orhan Bey, "Gayrı ticaretimiz de hazinemiz de bununla dönecek" diyerek yeni nizamın sinyallerini de verdi.